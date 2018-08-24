Электронная регистрация прав в Ленобласти – за 1 день!

Электронная регистрация недвижимости в 47 регионе набирает обороты, и жители Ленинградской области активно пользуются электронными услугами Росреестра.

В Управление Росреестра по Ленинградской области за 7 месяцев 2018 года поступило 20070 заявлений в электронном виде от граждан о государственной регистрации прав, что характеризует рост популярности электронных услуг Росреестра в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом, когда за аналогичный период поступило 8193 заявлений. Этому способствует, то, что на территории Ленинградской области срок предоставления услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по заявлениям, поданным через портал Росреестра, сокращен до 2-х рабочих дней.

В июле по 63,41% электронных заявлений регистрация прошла за один день. Данный процент мог бы быть и больше, если не расхождение в документах (несоответствие площадей в договоре купли-продажи и т.п.). В подобных случаях для устранения несоответствий срок регистрации может увеличивается.

Интересно отметить, что количество поданных заявлений по электронной регистрации за 7 месяцев 2018 года превысило годовой показатель по заявлениям на электронную регистрацию за 2017 год.

Благодаря порталу Росреестра (https://rosreestr.ru) заявители могут не терять время на визит в офис МФЦ, и подавать заявления в электронном виде на регистрацию права, не выходя из дома. Важно отметить, что для физических лиц, госпошлина снижается на 30% в случае регистрации прав.

Для подачи заявления необходим доступ к Интернету и электронно-цифровая подпись (ЭЦП), которую можно получить в любом удостоверяющем центре, однако стоит убедиться, что данная ЭЦП подходит для использования на портале Росреестра. Для гарантии доступа к порталу можно, получить ЭЦП через Удостоверяющий Центр Росреестра (http://uc.kadastr.ru)