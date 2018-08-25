Профильная труба

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Стальные трубы: классификация

Стальной прокат может быть изготовлен в разных температурных режимах. По способу обработки торцов выделяют конусообразные, нарезные и высаженные трубы. Также может отличаться способ формовки. Конструкции могут быть парными, сварными и другими. Поверхность обработки стали также может отличаться. Готовые конструкции могут быть отшлифованными, полированными и оцинкованными.

В первую очередь покупателю необходимо ориентироваться на марку стали. Так, спокойная сталь является наиболее качественный. При этом ее стоимость значительно выше, чем аналогов. Металлопрокат из кипящей стали считается наименее качественным, так как труба отличается не высокими эксплуатационными характеристиками, в частности, может деформироваться.

Выделяют 6 классов трубопроката. К первому классу относятся изделия, изготовленные из углеродистых сталей. Их используют для установки магистральных трубопроводов, газовых труб, подачи жидких и других веществ. Трубопрокат 3 и 4 класса может использоваться на нефтяных трубопроводах, оборудования бурильных конструкций и т.д..Стальные трубы пятого класса применяется в мебельном производстве, транспортном сегменте, например автомобильном и вагоностроении. Трубные изделия шестого класса получили широкое распространение в машиностроительном сегменте, например, для изготовления цилиндров. Кроме класса трубопроката значение имеет и последующая обработка поверхностей. Некоторые изделия проходят термическую обработку, другие покрывают специальными полимерами, лакокрасочными веществами. Постобработка позволяет обеспечить повышение эксплуатационных характеристик и повышенную устойчивость к коррозии.

Огромной популярностью пользуются оцинкованные трубы. Их эксплуатация актуальна в разных отраслях промышленности и народного хозяйства, в том числе, на открытом воздухе. Оцинковка может осуществляться термо диффузионным способом, горячим цинкованием и нанесением гальванического покрытия. В отдельным сегментом представлены профильные трубы электросварные, которые могут изготавливаться из холодной и горячейкатной стали. Также существуют замкнутые профили, используемые преимущественно в строительном сегменте.