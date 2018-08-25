Камеры КСО

Производственное электротехническое объединение западного Урала занимается изготовлением электрощитового оборудования, трансформаторных подстанций, а также реализации кабельно-проводниковой продукции. Доставка осуществляется по территории России в страны ближнего зарубежья.



Одним из направлений деятельности предприятия «Электроавтоматика» является производство камер сборных одностороннего обслуживания — КСО. Соответствующая продукция представлена на странице http://www.avtomatika59.ru/kamery-kso предприятия. Оборудование поставляется в готовом виде и сразу готово к эксплуатации. Рассматриваемые камеры применяются в распределительных установках с напряжением от 6000 до 10000 Вольт. Оборудование актуально для монтажа в распределительные устройства трансформаторных подстанций промышленного назначения, транспортных и городских сетей. Также камеры сборные одностороннего обслуживания могут использоваться для комплектных трансформаторов высокой мощности — до 2500 кВА.

Каталог камер сборных одностороннего обслуживания от производителя

Предприятие предлагает широкий ассортимент смонтированных КСО, готовых к эксплуатации. Например, серия КСО-298 используется в распределительных устройствах переменного трехфазного тока. КСО используется преимущественно в народном хозяйстве для обслуживания сетей напряжением от 6000 до 10000 Вольт.

Камеры сборные одностороннего обслуживания серии 292 могут эксплуатироваться при номинальном напряжении от 6 до 10 Кв. Заинтересованным лицам предлагаются модели КСО 366, 272, 285 другие. Изготовление камер осуществляется в городе Пермь. Доставка предусмотрена по России и в страны ближнего зарубежья. Также предприятие реализует комплектные трансформаторные подстанции, трансформаторы, арматуру для СИП, металлические опоры ЛЭП, кабельно-проводниковую продукцию, пункты секционирование, панели, ячейки карьерные, наружные установки, конденсаторные установки, главные распределительные щиты, шкафы зажимов трансформаторов напряжения, вводно-распределительные устройства, железобетонные изделия, низковольтные комплектные устройства, щиты осветительные разных серий, ящики силовые, шкафы управления освещением и т. д. Ознакомиться с полным каталогом предприятия можно на официальном сайте avtomatika59.ru. По телефону 8 342 230 10 59 можно получить профессиональные консультации менеджеров компании.