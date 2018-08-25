Продукция компании TION

Компания «Тион» специализируется на производстве и реализации современных систем энергоэффективной вентиляции компания реализует бризеры, расходные материалы и аксессуары..



Предприятие реализует очистители воздуха, увлажнители, датчики, системы насыщения воздуха, дымоудаления, фильтры, и другую продукцию , необходимую для эффективного очищения воздуха в частных и коммерческих помещениях.

Узнать подробнее о продукции Тион, а также установке и сервисном обслуживании вентиляционного оборудования в Екатеринбурге можно узнать на официальном сайте официального дилера компания «Дышим дома». Предприятие осуществляет продажу продукции бренда Тион, монтаж и сервисное обслуживание.

Продукция компании Тион

Предприятие реализует широкий ассортимент продукции, одной из которых являются системы приточной вентиляции. Например, приточная установка Tion О2 Lite обладает производительностью до 120 кубических метров в час. Оборудование предназначено для эксплуатации в частных домах и офисах, не требует монтажа воздуховодов в помещении, отличается простотой эксплуатации и доступной ценой. Более расширенным функционалом обладает установка Tion Бризер 3S SMART. Оборудование предназначено для очищения воздуха в помещениях. Высокий уровень шумоизоляции в сочетании с мощной фильтрацией обеспечивает жильцам максимальный комфорт. Особенностью компактного вентиляционные устройства является возможность подогрева воздуха.

В широком ассортименте предлагаются увлажнители и осушители воздуха с точной регулировкой. Например, модель Dehumid BT позволяет регулировать влажность на объектах площадью до 330 квадратных метров. Оборудование идеально подходит для сушки помещений. Модель BRUNE Dehumid HP 50 также предназначена для профессионального осушения воздуха. Оборудование может использоваться в выставочных центрах, на строительных площадках, а также частных домах для снижения уровня влажности. Вся продукция представлена в разном ценовом сегменте, отличается высокими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. Компания реализует профессиональные и бытовые увлажнители воздуха, некоторые из которых оснащены функцией очистки. В широком ассортименте представлены пароочистители, пылесосы, расходные материалы, фильтры для приточных установок, очистители приточно-вытяжной вентиляции. Заинтересованные лица смогут приобрести датчики воздуха, влажности, счётчики аэрозольных частиц, тесты на пылевого клеща, аксессуары Керчер для ручных стеклоочистителей, пароочистителей и т.д.