Натяжные потолки

В оформлении интерьера квартир всё чаще используют высокотехнологичные современные материалы. Их использование позволяет значительно упростить проведение ремонтных работ и сократить на них время. Одной из техник в оформлении является использование натяжных потолков.



Натяжной потолок https://natyazhnye-potolki-vladimir.ru/ состоит из мембраны, которая является основной его частью, и креплений, эту мембрану удерживающих. Суть натяжного потолка очень простая – под потолком, на небольшом расстоянии от его поверхности, натягивается полотно. По периметру его удерживают специально созданные для него крепления. Натяжной потолок изготавливают из двух материалов – из поливинилхлорида и из ткани.

Поливинилхлорид для натяжных потолков выпускают в виде плёнки. В зависимости от производителя и вида она имеет определённую ширину, которая может составлять от 1,4 до 5-ти метров. Если ширины плёнки для покрытия всего помещения не хватает, то для увеличения размера полотна состыковывают вместе несколько полос. Их соединяют при помощи сварки, используя для этого специальный сварочный аппарат. Используемая поливинилхлоридная плёнка обладает свойством термоусадки – при нагреве она натягивается, сокращая свой размер.

Как альтернативу поливинилхлориду используют синтетическую ткань, которую с одной или с обеих сторон пропитывают специальным составом, чтобы сделать его водонепроницаемым. От вида пропитки зависит качество полотна. Полотно изготавливается достаточно большой ширины, поэтому в большинстве случаев его хватает, чтобы покрыть всё помещение. Если же помещение очень большое, то полосы стыкуют между собой при помощи пластикового багета. Визуально это выглядит, как пластиковая полоса в несколько сантиметров шириной. Полотно из ткани является более дорогим по сравнению с поливинилхлоридным.

У каждого из вариантов есть свои конструктивные особенности. Например, из-за своей структуры натяжной потолок из ткани может сильно пачкаться, поэтому его избегают вешать в местах, где он может вымазаться, например, на кухне. В свою очередь, потолок из поливинилхлорида обладает достаточно большой чувствительностью к теплу, поэтому следует быть осторожнее с осветительными приборами. Его не рекомендуется использовать в помещениях, у которых площадь больше 25 квадратных метров – у натяжного потолка появится значительный провис, образующийся вследствие естественной пластичности плёнки.