Бетон является самым распространённым строительным материалом. Как и у любого строительного материала, у него имеются некоторые недостатки, но они легко компенсируются такими преимуществами, как низкая цена и прочность. Бетон в процессе эксплуатации начинает крошиться и трескаться из-за внешних воздействий – температурных перепадов, эрозии, воздействия жестких атмосферных условий или усадки грунта. Появление трещин неизбежно ведёт к ещё большим разрушениям, и опасности для всей конструкции.



Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкции возникшие повреждения нужно устранить.

Для этого используются различные смеси для ремонта бетона, обычный бетон для этого не подходит, он не может предотвратить дальнейшее появление повреждений.

Смеси для ремонта бетонных конструкций выпускаются в виде сухих порошков, которые разводятся до рабочего состояния водой.

Ремонтные смеси используются для проведения целого ряда работ:

Разнообразные трещины более пяти миллиметров шириной, в том числе и те, что образуются в стыке пола и стен.

Глубокие разрушения конструкции, которые обнажают армирующий каркас конструкции.

Всевозможные выбоины различной глубины, полученные в результате проведения каких-либо работ.

Большая поверхностная эрозия бетонных конструкций, сопровождаемая большим образованием бетонной пыли.

Любые повреждения бетона свыше 0,3 миллиметра.

Ремонтная смесь выполняет несколько функций, обеспечивающих надёжное восстановление бетонной конструкции. Прежде всего смесь заполняет собой все пустоты, обеспечивая конструкции прежнюю монолитность. Ею заполняются трещины и выбоины, из неё можно сформировать разрушенный фрагмент конструкции, даже если разрушение до арматуры. Надёжно сцепившись с виднеющейся арматурой, ремонтная смесь только получит дополнительную прочность.

Ремонтная смесь герметизирует конструкцию, обеспечивая защиту восстановленного участка от проникновения влаги или других жидкостей, заодно предотвращая появление плесени и грибков. Это защитит конструкцию от дальнейшего разрушающего воздействия. Использование ремонтной смеси не только восстанавливает разрушенную поверхность, но и делает её боле прочной.

Ремонтные смеси, использованные для восстановления прочности и монолитности конструкций, помогут сделать конструкцию прочной и надёжной, существенно продлевая срок её эксплуатации.