Что дает СРО

Членство в саморегулируемой организации для определённых законодательством предприятий и организаций является обязательным. К примеру, если предприятие занимается проведением работ, связанных с геолого-изыскательными, проектными или строительными работами, то вступление в саморегулируемую организацию является обязательным требованием для работы, именно СРО выдаёт необходимые допуски к целому перечню работ. Только в случае выдачи такого разрешения производимые работы будут иметь законное основание.



Членство в саморегулируемой организации является платным, оно обеспечивается членскими взносами, из которых потом формируется компенсационный фонд организации.

Средства из этого фонда используются для выплат компенсации за ущерб, причинённый в результате деятельности организации.

Существует вступительный взнос и ежемесячные, размеры которых определяются каждой конкретной организацией самостоятельно. Ступившее в организацию предприятие получает необходимый ей сертификат и проходит процедуру страхования. Здесь можно узнать подробнее.

Все участники саморегулируемой организации получают определенные преимущества:

Участник СРО может получить разрешение на проведение определённых работ, например, на выполнение выгодных тендеров.

Есть возможность участвовать в разработке нормативной документации, касающейся стандартизации работы и профессиональной этики, являющейся определяющей в отрасли.

Саморегулируемая организация представляет интересы своих членов в различных судебных инстанциях и перед властными структурами, что даёт солидный протекторат.

СРО регулярно проводит для своих участников всевозможные курсы повышения квалификации и конференции, что даёт возможность повышать собственный профессиональный уровень.

В саморегулируемой организации существует понятие коллективной ответственности, что даёт возможность получить любую консультацию по возникшему в процессе работы вопросу.

Каждому участнику организации вовремя предоставляется свежая и актуальная информация обо всех изменениях, которые случаются в этой сфере деятельности.

Используя компенсационный фонд, организация предоставляет своим участникам страхование на случай причинения вреда третьим лицам.

Эти и многие другие преимущества даёт саморегулируемая организация всем своим участникам, решившимся к ней присоединиться.