жк днепропетровская 37 квартиры

27 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости компаний

Газонокосилки: типичные неисправности и особенности профессионального ремонта

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Газонокосилки получили широкое распространение при уходе за газонами, аллеями, дворовыми территориями и прочими участками, где произрастает культурная и сорная трава. В процессе эксплуатации устройства, оснащаемые электрическими или бензиновыми силовыми агрегатами, нередко выходят из строя. Чтобы обеспечить их длительную службу, нужно грамотно производить обслуживание, своевременно выявлять и устранять поломки. Выполнять перечисленные действия должны специалисты, имеющие высокую квалификацию.

Типичные неисправности современных газонокосилок

Газонокосилки выходят из строя по многим причинам. Некоторые из них можно предупредить, других избежать невозможно в силу естественного износа. Типичными поломками такого оборудования являются:

  • нарушение или полное прекращение работы двигателя;
  • проблемы с подачей питания;
  • засорение фильтров;
  • дефекты подвижных элементов;
  • повреждения элементов корпусов.

В зависимости от типа силового агрегата встречаются неисправности, характерные для определенного вида техники. Так, в электрических моделях перегорает обмотка, повреждаются контакты, ломаются кнопки управления, в бензиновых – возникают проблемы с глушителем и стартером, а в аккумуляторных – происходят дефекты АБ. В большинстве случаев ремонт газонокосилок позволяет восстановить оборудование и продлить его ресурс.

Этапы и особенности ремонта газонокосилок

Газонокосилки относятся к сложным устройствам. Для их качественного ремонта требуется профессиональное вмешательство. Специалисты надежной специализированной мастерской располагают современным диагностическим оборудованием, большим выбором оригинальных запасных деталей, что позволяет производить восстановление и замену узлов в максимально короткие сроки.

Экспертный подход к ремонту указанной техники отличается комплексностью. Он включает в себя ряд диагностических мероприятий, разборку, чистку деталей, замену фильтров, ножей, элементов корпуса, ручек, колес, проводки, других механизмов и комплектующих. После устранения дефектов выполняется сборка и наладка машины. На последнем этапе газонокосилка тестируется на работоспособность и соответствие опций, заявленным производителем. При отсутствии отклонений владельцу выдается гарантийный талон, длительность действия которого зависит от типа производимого ремонта.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X