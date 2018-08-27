Газонокосилки: типичные неисправности и особенности профессионального ремонта

Газонокосилки получили широкое распространение при уходе за газонами, аллеями, дворовыми территориями и прочими участками, где произрастает культурная и сорная трава. В процессе эксплуатации устройства, оснащаемые электрическими или бензиновыми силовыми агрегатами, нередко выходят из строя. Чтобы обеспечить их длительную службу, нужно грамотно производить обслуживание, своевременно выявлять и устранять поломки. Выполнять перечисленные действия должны специалисты, имеющие высокую квалификацию.



Типичные неисправности современных газонокосилок

Газонокосилки выходят из строя по многим причинам. Некоторые из них можно предупредить, других избежать невозможно в силу естественного износа. Типичными поломками такого оборудования являются:

нарушение или полное прекращение работы двигателя;

проблемы с подачей питания;

засорение фильтров;

дефекты подвижных элементов;

повреждения элементов корпусов.

В зависимости от типа силового агрегата встречаются неисправности, характерные для определенного вида техники. Так, в электрических моделях перегорает обмотка, повреждаются контакты, ломаются кнопки управления, в бензиновых – возникают проблемы с глушителем и стартером, а в аккумуляторных – происходят дефекты АБ. В большинстве случаев ремонт газонокосилок позволяет восстановить оборудование и продлить его ресурс.



Этапы и особенности ремонта газонокосилок

Газонокосилки относятся к сложным устройствам. Для их качественного ремонта требуется профессиональное вмешательство. Специалисты надежной специализированной мастерской располагают современным диагностическим оборудованием, большим выбором оригинальных запасных деталей, что позволяет производить восстановление и замену узлов в максимально короткие сроки.

Экспертный подход к ремонту указанной техники отличается комплексностью. Он включает в себя ряд диагностических мероприятий, разборку, чистку деталей, замену фильтров, ножей, элементов корпуса, ручек, колес, проводки, других механизмов и комплектующих. После устранения дефектов выполняется сборка и наладка машины. На последнем этапе газонокосилка тестируется на работоспособность и соответствие опций, заявленным производителем. При отсутствии отклонений владельцу выдается гарантийный талон, длительность действия которого зависит от типа производимого ремонта.