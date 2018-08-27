До окончания приема заявок на «Приоритет-2018» осталось несколько дней

Окно возможностей закроется 31 августа.

Последний день лета станет последним днем приема заявок на участие в главной премии России в сфере импортозамещеня «ПРИОРИТЕТ». С 1 сентября прием заявок будет закрыт, и Экспертный и Индустриальный советы премии начнут выявление последних номинантов премии этого года, принимающих участие в конкурсе. Спешите, времени осталось меньше недели!

Принять участие в «ПРИОРИТЕТЕ-2018» и получить шанс стать номинантом или победителем в одной из номинаций и категорий премии не просто, а очень просто. Участниками могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – и крупные корпорации, и средние и малые предприятия, и индивидуальные предприниматели, и даже физические лица со своим проектом…

Не упустите свой шанс! Подать заявку можно прямо на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate Успейте встать в один ряд с лидерами импортозамещения России!

Конкурсные мероприятия премии проводятся уже четвертый год подряд. Более 150 участников премии и их продуктов стали лауреатами «ПРИОРИТЕТА», получив дипломы в многочисленных номинациях и категориях премии. Венчающая конкурс торжественная церемония награждения, традиционно проходящая в Конгресс-центре ТПП РФ, каждый год становится главным событием осени в промышленной и бизнес-среде. Награды премии «ПРИОРИТЕТ» для ее лауреатов становятся эффективным маркетинговым инструментом, помогают продвижению импортозамещающих продуктов на новые рынки и успешному позиционированию их производителей.

Премию «ПРИОРИТЕТ» активно поддерживают профильные министерства и ведомства РФ, ТПП РФ, РСПП, ООО «Деловая Россия», ведущие отраслевые ассоциации и союзы. Генеральный информационный партнер премии – главное информационное агентство России ТАСС.