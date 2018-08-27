жк днепропетровская 37 евродвушка

27 Август, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости компаний

До окончания приема заявок на «Приоритет-2018» осталось несколько дней

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Окно возможностей закроется 31 августа.

Конкурс
Изображение: pixabay.com

Последний день лета станет последним днем приема заявок на участие в главной премии России в сфере импортозамещеня «ПРИОРИТЕТ». С 1 сентября прием заявок будет закрыт, и Экспертный и Индустриальный советы премии начнут выявление последних номинантов премии этого года, принимающих участие в конкурсе. Спешите, времени осталось меньше недели!

Принять участие в «ПРИОРИТЕТЕ-2018» и получить шанс стать номинантом или победителем в одной из номинаций и категорий премии не просто, а очень просто. Участниками могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – и крупные корпорации, и средние и малые предприятия, и индивидуальные предприниматели, и даже физические лица со своим проектом…

Не упустите свой шанс! Подать заявку можно прямо на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate Успейте встать в один ряд с лидерами импортозамещения России!

Конкурсные мероприятия премии проводятся уже четвертый год подряд. Более 150 участников премии и их продуктов стали лауреатами «ПРИОРИТЕТА», получив дипломы в многочисленных номинациях и категориях премии. Венчающая конкурс торжественная церемония награждения, традиционно проходящая в Конгресс-центре ТПП РФ, каждый год становится главным событием осени в промышленной и бизнес-среде. Награды премии «ПРИОРИТЕТ» для ее лауреатов становятся эффективным маркетинговым инструментом, помогают продвижению импортозамещающих продуктов на новые рынки и успешному позиционированию их производителей.

Премию «ПРИОРИТЕТ» активно поддерживают профильные министерства и ведомства РФ, ТПП РФ, РСПП, ООО «Деловая Россия», ведущие отраслевые ассоциации и союзы. Генеральный информационный партнер премии – главное информационное агентство России ТАСС.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X