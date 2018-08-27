Преимущества фахверковых домов

Первые фахверковые дома появились еще в 15 веке в северных странах Европы, однако и сейчас эта технология не теряет актуальности, особенно при строительстве элитных домов. Стиль фахверк самобытен и легко узнаваем, благодаря ярким опорам каркаса, выделяющимся на светлых стенах. В основе конструкции современных домов стойки из клееного бруса. Они берут нагрузку на себя, стены при этом не являются несущими. Благодаря этому открываются широкие возможности для планировки и дизайна с сохранением прочности и надежности строения.

Специфика домов в стиле фахверк

В традиционных вариантах каркас нарочно делают более заметным на фоне светлых стен – брус окрашивают коричневыми или красноватыми оттенками. В оформлении современных домов могут использоваться другие цвета, к примеру, белый.

Некоторые части каркаса располагаются так, что образуют треугольники, но это также характерно лишь для классического фахверка.

Крыша обычно двускатная, часто с мансардой.

Нередко второй этаж выступает над первым, это уберегает от дождя.

В современных проектах предусматривают большие террасы, балконы, оформленные аналогичными стойками из бруса. Но главное, большие окна и стеклянные фасады, обеспечивающие много света и позволяющие любоваться живописными видами окружающего ландшафта.

Плюсы домов фахверк

У этой технологии строительства есть немало преимуществ.

Конструкция позволяет создавать индивидуальные неповторимые проекты, которые без преувеличения можно отнести к элитным.

Внутри дома, построенного из клееного бруса с использованием экологичных современных изолирующих материалов и утеплителей, особый здоровый и комфортный микроклимат.

Дома фахверк строятся в течение 3-4 месяцев, сроки зависят от площади здания. Каркасные детали изготавливаются на фабрике с четким соблюдением параметров, на строительной площадке остается только собрать их, словно детали конструктора.

Каркас имеет сравнительно небольшой вес, поэтому даже для большого дома нет необходимости сооружать крупный и мощный фундамент.

Клееный брус не дает усадку. Отделку можно начинать сразу, как только завершается строительство. Конструкция сохраняет идеальную геометрию и спустя годы эксплуатации.

Фахверковый дом прослужит не один десяток лет при правильном уходе, качественный материал длительное время не теряет своих эксплуатационных характеристик.

Конечно, все эти преимущества можно оценить, только если строительством занимаются профессионалы, полностью соблюдающие технологию и использующие исключительно качественные и натуральные материалы.