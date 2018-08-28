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28 Август, 2018


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Кондиционеры для коттеджа

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в: Новости компаний
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Коттедж всегда строится таким образом, чтобы обеспечить проживающим в нём людям максимально комфортные и удобные условия. При этом продумывается множество решений, среди которых далеко не последнее место занимает система климат-контроля.

Установка системы климат-контроля позволит создать в коттедже комфортабельную атмосферу, которая позволит в самый жаркий день насладится прохладой. кондиционеры для коттеджа дают своему обладателю много преимуществ.

В нем есть возможность регулировать температуру в помещении самостоятельно. Больше не нужно зависеть от летних погодных условий, устанавливающих в помещении некомфортные условия, заставляющие прятаться под вентиляторами. Теперь по своему желанию можно изменять внутреннюю температуру дома в соответствии со своими привычками и потребностями, теперь любителям низких температур и прохладного воздуха нет никакой необходимости терпеть летнюю изнуряющую жару.

Кондиционер помимо основной функции по охлаждению воздуха ещё и избавляет от пыли и цветочной пыльцы, что очень сильно поможет людям, страдающим от аллергии. Особенно ценным это является именно в коттедже, который был построен на лоне природы.

Кондиционер может увлажнять воздух, создавая в помещении уникальный микроклимат, обеспечивающий организму необходимый отдых и снятие стресса, получаемого ним от летних погодных условий.
Очень популярными являются сплит-системы, они достаточно просты в установке и эксплуатации. Но в коттедже слишком много помещений, поэтому придётся либо устанавливать в каждое помещение по кондиционеру, либо использовать мульти сплит-системы, позволяющие подключать несколько внутренних блоков. Первый вариант слишком дорог, второй может оказаться непродуктивным из-за недостаточной производительности. Для кондиционирования коттеджа можно использовать также VRV или VRF системы. Они выполняют две функции, делающие их незаменимыми для больших зданий со многими помещениями.

Прежде всего они предполагают много внутренних модулей, подключаемых к одному внешнему. Это позволит существенно упростить монтаж и увеличить возможности по масштабированию, если вдруг потребуется установка ещё одного внутреннего модуля. Вторая же полезная функция – зонирование. При этом в каждом отдельном помещении можно создать собственный микроклимат, не зависящий от всех остальных помещений.

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