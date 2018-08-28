Виды уличных урн

Многие сталкиваются с ситуацией, когда на улице не куда выбросить мусор. Именно по этой причине в городах образуется кучи мусора, причём нередко в достаточно престижных районах.



В последние годы тенденции меняются. Многие компании устанавливают прямо возле своих офисов уличные урны. Такие конструкции не только поддерживает имидж, но и обеспечивает достаточный уровень частоты. Урны могут быть изготовлены из разных материалов, например, бетона, металла, а иногда и дерева. Перейти на сайт и ознакомиться с каталогом современных урн можно непосредственно на сайте специализированной компании. Рассмотрим основные конструкции урн.

Урны из чугуна

Чугунные урны — достаточно популярное решение. Такие конструкции изготавливаются из прочного материала. Они могут иметь различную конструкцию, начиная от круглый и заканчивая вычурными изделиями. Для обеспечения эстетического внешнего вида на поверхность наносится порошковое напыление. Обычно такие конструкции служат десятки лет, безусловно, при бережной эксплуатации. Стоит напомнить, что чугун может расколоться при сильных механических ударах.

Металлические конструкции

Изделия из металла является наиболее распространенным решением. Во-первых, такие конструкции имеют невысокую стоимость. Ассортимент изделий позволит выбрать любую урну в зависимости от особенностей фасада здания. Обычно для изготовления применяется нержавейка. Конструкционные особенности урны могут быть разными. Нержавеющая сталь отличается доступной ценой и долговечностью. Она не подвержена окислению. Поэтому безупречный внешний вид сохраняет в течение десятилетий. Нержавейка может быть окрашена. Но даже в чистом виде этот материал отлично вписывается в интерьерные и экстерьерные решения. Неокрашенная нержавейка идеально подходит под стиль хай-тек.

Урна из гранита

Для изготовления используется стальной каркас, на который наносится полированный гранит. Такие изделия обладают долговечностью, позволяют подчеркнуть роскошь и стиль. Существенным недостатком таких конструкций является высокая стоимость и большой вес. Например, конструкция средних размеров будет весить более 100 кг. Поэтому могут возникнуть сложности с монтажом. Зато искусственный или натуральный гранит гарантирует безупречный внешний вид и продолжительную эксплуатацию в течение многих лет.

Деревянные урны используются достаточно редко. Преимуществом является невысокая цена. В тоже время, древесина подвержена коррозии. Поэтому под открытым небом деревянная урна вряд ли сможет прослужить больше 3-5 лет. Исключение составляют конструкции, обработанные специальными составами. В любом случае, деревянные урны рекомендуется использовать под навесами и в закрытых помещениях, где они будут защищены от негативного воздействия атмосферы и в первую очередь осадков.