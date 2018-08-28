Вы счастливый обладатель квартиры в новострое? Вам необходимо отремонтировать старую квартиру? Не раздумывая обращайтесь в компанию «Deko-СТРОЙ».
Компания уже много лет предоставляет хозяевам квартир полный комплекс услуг, ремонт квартир и консультации по дизайну и ремонту. Многие владельцы квартир в Новосибирске уже воспользовались услугами компании и получили качественный быстрый ремонт.
В компании работают квалифицированные мастера, имеющие профильное образование и огромный опыт работы. Компания не только выполняет ремонтные работы любого уровня сложности, «Deko-СТРОЙ» постоянно работает над собой, повышая уровень квалификации своих специалистов.
Ремонт квартиры с фирмой «Deko-СТРОЙ» начинается с бесплатной консультации. Специалисты по ремонту в беседе выясняют все пожелания и условия клиента. Компания берет на себя все организационные вопросы, связанные с приобретением строительных и отделочных материалов. Опытные сотрудники фирмы давно наладили связи с поставщиками самых модных и качественных материалов. Строительные и отделочные материалы закупаются оптовыми объемами, что значительно снижает их стоимость.
Следующим этапом организации ремонта является смета и план сдачи ремонтных работ. Профессионалы компании всегда выполняют ремонтные работы в срок и предоставляют клиенту возможность полного контроля за выполнением работ и закупки материалов.
Профессиональные сантехники, электрики, установщики натяжных потолков, отделочники, оконщики и дизайнеры прекрасно знают свое дело, относятся к работе ответственно и профессионально.
На сайте компании можно ознакомиться с фотоотчетом о проделанных работах. Штатные дизайнеры готовы предоставить клиенту бесплатный вариант эксклюзивного дизайна квартиры. Материалы подаются клиенту в виде визуализации, на которой подробно, вплоть до дизайнерских предметов, прорисован дизайн комнат.
Преимущества компании перед конкурентами:
- Собственные сформированные рабочие бригады. Гарантия выполнения работ в оптимальные сроки.
- Доступная цена ремонтных услуг. Слаженная работа компании и подробная сметная документация позволяет избежать непредвиденных расходов.
- Высокое качество проведения работ. Все специалисты фирмы имеют высокую квалификацию и многолетний опыт работы.
- Соблюдение сроков сдачи работ. Бригады фирмы строго придерживаются регламента, который фиксирует сроки сдачи работ.
- Достойный сервис. Специалисты компании ведут непрерывное консультирование клиента до завершения ремонта.
Не откладывайте ремонт своей квартиры. Обращайтесь в компанию «Deko-СТРОЙ» по телефону или посредством сайта. Получайте бесплатную консультацию, заключайте договор, и уже завтра у вас в квартире начнется ремонт.