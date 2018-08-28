Вы счастливый обладатель квартиры в новострое? Вам необходимо отремонтировать старую квартиру? Не раздумывая обращайтесь в компанию «Deko-СТРОЙ».



Компания уже много лет предоставляет хозяевам квартир полный комплекс услуг, ремонт квартир и консультации по дизайну и ремонту. Многие владельцы квартир в Новосибирске уже воспользовались услугами компании и получили качественный быстрый ремонт.

В компании работают квалифицированные мастера, имеющие профильное образование и огромный опыт работы. Компания не только выполняет ремонтные работы любого уровня сложности, «Deko-СТРОЙ» постоянно работает над собой, повышая уровень квалификации своих специалистов.

Ремонт квартиры с фирмой «Deko-СТРОЙ» начинается с бесплатной консультации. Специалисты по ремонту в беседе выясняют все пожелания и условия клиента. Компания берет на себя все организационные вопросы, связанные с приобретением строительных и отделочных материалов. Опытные сотрудники фирмы давно наладили связи с поставщиками самых модных и качественных материалов. Строительные и отделочные материалы закупаются оптовыми объемами, что значительно снижает их стоимость.

Следующим этапом организации ремонта является смета и план сдачи ремонтных работ. Профессионалы компании всегда выполняют ремонтные работы в срок и предоставляют клиенту возможность полного контроля за выполнением работ и закупки материалов.

Профессиональные сантехники, электрики, установщики натяжных потолков, отделочники, оконщики и дизайнеры прекрасно знают свое дело, относятся к работе ответственно и профессионально.

На сайте компании можно ознакомиться с фотоотчетом о проделанных работах. Штатные дизайнеры готовы предоставить клиенту бесплатный вариант эксклюзивного дизайна квартиры. Материалы подаются клиенту в виде визуализации, на которой подробно, вплоть до дизайнерских предметов, прорисован дизайн комнат.

Преимущества компании перед конкурентами:

Собственные сформированные рабочие бригады. Гарантия выполнения работ в оптимальные сроки. Доступная цена ремонтных услуг. Слаженная работа компании и подробная сметная документация позволяет избежать непредвиденных расходов. Высокое качество проведения работ. Все специалисты фирмы имеют высокую квалификацию и многолетний опыт работы. Соблюдение сроков сдачи работ. Бригады фирмы строго придерживаются регламента, который фиксирует сроки сдачи работ. Достойный сервис. Специалисты компании ведут непрерывное консультирование клиента до завершения ремонта.

Не откладывайте ремонт своей квартиры. Обращайтесь в компанию «Deko-СТРОЙ» по телефону или посредством сайта. Получайте бесплатную консультацию, заключайте договор, и уже завтра у вас в квартире начнется ремонт.