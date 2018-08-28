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28 Август, 2018


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В Петербурге идет прием заявок на конкурс «Инвестор года» 2018

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в: Новости компаний
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Прием конкурсных заявок на присуждение награды Правительства Санкт-Петербурга — почетного знака «Инвестор года» продлится до 20 сентября 2018 года.

«Инвестор года» 2018К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные организации, завершившие реализацию инвестиционных проектов на территории Санкт-Петербурга в 2017 году.

Лучшие инвестиционные проекты будут выбраны по восьми номинациям, охватывающим приоритетные сферы экономического развития Петербурга: промышленность, потребительский рынок, транспортная инфраструктура, развитие территорий, сохранение объектов историко-культурного наследия, социальная сфера, культура и туризм. Отдельная правительственная награда будет присуждена за реализацию лучшего стратегического инвестиционного проекта.

Победители определяются на основе решения конкурсной комиссии. Ежегодно присуждается не более трех наград в каждой номинации.

Отметим, что награда Правительства Санкт-Петербурга — почетный знак «Инвестор года» вручается ежегодно с 2015 года. Награда учреждена в целях повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и предпринимательской активности и поощрения инвесторов, осуществивших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга.

Узнать подробнее об участии в конкурсе «Инвестор года» и подать заявку можно на инвестиционном портале Санкт-Петербурга spbinvestment.ru.

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