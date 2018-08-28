Любые строительные работы нуждаются в качественной и эффективной спецтехнике. На стройке всегда есть работы для бульдозера. Чтобы обеспечить корректное выполнение работ, нужно выбрать манипулятор с оптимальными техническими характеристиками.
На сайте представлены модели бульдозеров, которые зарекомендовали себя как качественная и надежная спецтехника для стройки.
Компания «Кранмастер» работает на рынке продажи спецтехники уже более 10 лет. Более 15 моделей бульдозеров от лучших производителей представлены к продаже беспрерывно. Качественную работу бульдозеров обеспечивает серьезный ресурс силовой установки, высокая проходимость, надежная трансмиссия и мощное навесное оборудование.
За последние годы бульдозеры от лучших производителей пережили множество усовершенствований, модификаций. Каждая модификация делает машины более надежными, более маневренными, более производительными и экономичными.
Предлагаемые к продаже бульдозеры отлично справляются со следующими задачами.
- Погрузочно-разгрузочные работы.
- Формирование насыпей.
- Разметка и планирование территорий, а так же участков пешеходных и транспортных дорог.
- Послойное снятие грунтов.
- Прокладка мелиорационных траншей и каналов.
- Прокладка просек в лесу.
- Выкорчевывание пней.
- Разбор завалов. Удаление снега и мусора.
Все бульдозеры сконструированы соответственно правилам эргономики. Оператору машины обеспечен хороший обзор за счет больших оконных проемов. Передние стекла манипуляторов армированы, что обеспечивает безопасность оператора. Стальной каркас кабины исключает возможность сжатия и травмирования оператора.
Высококвалифицированные специалисты «Кранмастер» всегда готовы дать покупателю бесплатную пространную консультацию о бульдозерах и их характеристиках. Обратиться к специалистам можно по телефону или на страницах сайта компании.
- Сотрудничество с компанией ведется по следующему алгоритму.
- Покупатель выбирает необходимую модель бульдозера и обслуживающую транспортную компанию.
- Манипулятор доставляется транспортной компанией к терминалу в нужном городе.
- Грузоперевозчик информирует покупателя о доставке спецтехники.
- Покупатель получает доставленную спецтехнику.
- Оплата производится по факту получения товара. Оплатить бульдозер можно наличными и безналичными средствами.