Любые строительные работы нуждаются в качественной и эффективной спецтехнике. На стройке всегда есть работы для бульдозера. Чтобы обеспечить корректное выполнение работ, нужно выбрать манипулятор с оптимальными техническими характеристиками.



На сайте представлены модели бульдозеров, которые зарекомендовали себя как качественная и надежная спецтехника для стройки.

Компания «Кранмастер» работает на рынке продажи спецтехники уже более 10 лет. Более 15 моделей бульдозеров от лучших производителей представлены к продаже беспрерывно. Качественную работу бульдозеров обеспечивает серьезный ресурс силовой установки, высокая проходимость, надежная трансмиссия и мощное навесное оборудование.

За последние годы бульдозеры от лучших производителей пережили множество усовершенствований, модификаций. Каждая модификация делает машины более надежными, более маневренными, более производительными и экономичными.

Предлагаемые к продаже бульдозеры отлично справляются со следующими задачами.

Погрузочно-разгрузочные работы.

Формирование насыпей.

Разметка и планирование территорий, а так же участков пешеходных и транспортных дорог.

Послойное снятие грунтов.

Прокладка мелиорационных траншей и каналов.

Прокладка просек в лесу.

Выкорчевывание пней.

Разбор завалов. Удаление снега и мусора.

Все бульдозеры сконструированы соответственно правилам эргономики. Оператору машины обеспечен хороший обзор за счет больших оконных проемов. Передние стекла манипуляторов армированы, что обеспечивает безопасность оператора. Стальной каркас кабины исключает возможность сжатия и травмирования оператора.

Высококвалифицированные специалисты «Кранмастер» всегда готовы дать покупателю бесплатную пространную консультацию о бульдозерах и их характеристиках. Обратиться к специалистам можно по телефону или на страницах сайта компании.