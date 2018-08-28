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28 Август, 2018


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Модели бульдозеров

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в: Новости компаний
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Любые строительные работы нуждаются в качественной и эффективной спецтехнике. На стройке всегда есть работы для бульдозера. Чтобы обеспечить корректное выполнение работ, нужно выбрать манипулятор с оптимальными техническими характеристиками.

На сайте представлены модели бульдозеров, которые зарекомендовали себя как качественная и надежная спецтехника для стройки.

Компания «Кранмастер» работает на рынке продажи спецтехники уже более 10 лет. Более 15 моделей бульдозеров от лучших производителей представлены к продаже беспрерывно. Качественную работу бульдозеров обеспечивает серьезный ресурс силовой установки, высокая проходимость, надежная трансмиссия и мощное навесное оборудование.
За последние годы бульдозеры от лучших производителей пережили множество усовершенствований, модификаций. Каждая модификация делает машины более надежными, более маневренными, более производительными и экономичными.

Предлагаемые к продаже бульдозеры отлично справляются со следующими задачами.

  • Погрузочно-разгрузочные работы.
  • Формирование насыпей.
  • Разметка и планирование территорий, а так же участков пешеходных и транспортных дорог.
  • Послойное снятие грунтов.
  • Прокладка мелиорационных траншей и каналов.
  • Прокладка просек в лесу.
  • Выкорчевывание пней.
  • Разбор завалов. Удаление снега и мусора.

Все бульдозеры сконструированы соответственно правилам эргономики. Оператору машины обеспечен хороший обзор за счет больших оконных проемов. Передние стекла манипуляторов армированы, что обеспечивает безопасность оператора. Стальной каркас кабины исключает возможность сжатия и травмирования оператора.

Высококвалифицированные специалисты «Кранмастер» всегда готовы дать покупателю бесплатную пространную консультацию о бульдозерах и их характеристиках. Обратиться к специалистам можно по телефону или на страницах сайта компании.

  1. Сотрудничество с компанией ведется по следующему алгоритму.
  2. Покупатель выбирает необходимую модель бульдозера и обслуживающую транспортную компанию.
  3. Манипулятор доставляется транспортной компанией к терминалу в нужном городе.
  4. Грузоперевозчик информирует покупателя о доставке спецтехники.
  5. Покупатель получает доставленную спецтехнику.
  6. Оплата производится по факту получения товара. Оплатить бульдозер можно наличными и безналичными средствами.

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