Песок является одним из самых популярных строительных материалов, он очень широко используется во всех видах конструкций. Речной же песок является одним из самых популярных его видов.

Песок речной не нуждается в мероприятиях по его очистке – его не нужно мыть от грязи или очищать от мусора. Его нужно только просушить и разделить по размеру зерна. После разделения на фракции останется песок достаточно однородного состава, имеющий желтый или серые оттенок. Цвет напрямую зависит от состава песка – чем выше доля самого песка, тем светлее будет цвет. Песка может быть от 50 до 95 процентов. Состав песка сильно зависит от месторождения, откуда он был взят. В нём может содержаться до десяти процентов кальцита, до пяти процентов слюды, до пяти процентов полевого шпата и до одного процента природного гипса. В песке содержание пыли и других подобных частиц не должно превышать 0,7 процента.

Речной песок очень ценится за свои качества – в своём нормальном состоянии он не содержит посторонних элементов, таких как гравий или остатки грунта, а в сухом состоянии он отличается хорошей сыпучестью. Самым большим достоинством речного песка является его химическая нейтральность. Он имеет достаточно однородный минеральный состав, поэтому он не взаимодействует с окружающей его средой, что даёт уверенность в отсутствии хотя бы какой-то вероятности возникновения непредсказуемых химических реакций, а значит, что и все выполненные работы с его использованием будут отличаться хорошим качеством.

Речной песок нашел применение в различных областях, требующих проведения сложных работ, которые требуют особой прочности. Речной песок используют при изготовлении растворов для кладки и штукатурки, из него изготавливают сухие смеси и используют в строительных составах для наливных полов. Мелкий песок используется в качестве минерального наполнителя в производстве строительных блоков, где он обеспечивает их морозостойкостью и высокими показателями прочности.

Песок со средней и крупной фракцией используется для при изготовлении бетона, что позволяет обеспечить прочность всей конструкции. В кладочных растворах к речному песку добавляют более дешевый карьерный, некоторое содержание глины в котором делает раствор более пластичным и податливым. Для производства сухих смесей используется мелкая фракция речного песка.

Речной песок также используют и в других сферах, где находят применение его фильтрационные свойства – его используют в качестве дренажа.