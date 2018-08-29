Законодательством Российской Федерации обязывает вносить в Единый Государственный Кадастровый Реестр санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Если СЗЗ не внесена в кадастровый реестр, предприятие может быть оштрафовано на 100000 рублей, его деятельность может быть приостановлена на 90 суток.



Чтобы избежать неприятностей, необходимо обратиться в компанию «Бюро межевых услуг», которое проводит КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ САНИТАРНО ЗАЩИТНЫХ ЗОН

Бюро предоставляет услуги по размежеванию санитарно-защитных зон и по внесение их в кадастровый реестр.

Санитарно-защитная зона это специализированная зона, на которой действует специальный режим мероприятий. Эти мероприятия направлены на снижение воздействия предприятия или производства на прилегающую территорию и окружающую среду. Воздействие может иметь физический, химический или биологический характер.

Уровень воздействия следует понижать до норм, которые регламентированы санитарными и гигиеническими нормативами. Обозначение границ СЗЗ строго регламентируется законодательными актами РФ.

Финальным этапом работ по обозначению границ СЗЗ есть постановка обозначения границ в Единый Государственный Реестр. Проектирование санитарно-защитной зоны обязано разрабатываться предприятиями, которые относятся к 1 — 3 классу опасности.

В Единый Кадастровый Реестр подается документация, в которой графически и в текстовом виде указаны границы санитарно-защитной зоны. Если на территорию зоны попадают объекты не производственного типа, территория особой зоны подлежит обязательному сокращению. Для сокращения санитарно-защитной зоны необходим проект, который корректно обосновывает причины ее сокращения.

Бюро Межевых Услуг предлагает клиентам внесение границ особой зоны в кадастровый реестр в течение двух дней. Компания работает на всей территории Российской Федерации. Узаконивание границ зоны проводится в следующие этапы.

Составляется план границ зоны особого действия.

Собирается санитарно-эпидемиологическая документация.

Все собранные документы переводятся в электронный формат.

На документации ставится подпись заказчика и исполнителя.

Собственник объекта предоставляет документы в отдел градостроительства.

Профессиональное бюро готово сэкономить деньги и время клиента. Любые вопросы клиент может задать сотрудникам компании по телефону или на страницах официального сайта бюро.