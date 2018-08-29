Экспресс-доставка

Доставка грузов стала очень популярной услугой, которой пользуются и большие компании, и предприниматели, и частные лица. Грузом же может быть всё что угодно – от контейнеров, до пакета документов.



В некоторых случаях то, насколько быстро может быть доставлен груз, может сильно повлиять на ситуацию для предпринимателя. Поэтому скорость доставки играет большое значение. Самым же быстрым способом доставки являются авиалинии. Такой способ перевозки грузов всегда пользовался популярностью благодаря преимуществам, которые он даёт по сравнению с остальными. Перейдя по ссылке можно узнать подробности.

Самое главное преимущество – скорость доставки. Самолёт может за считанные часы доставить посылку в любой конец света, лишь бы там был аэропорт.

Безопасность такого вида доставки находится на высоком уровне. Здесь нет дорожных пробок, аварий, спущенных шин и поломок трансмиссии. Число препятствий, которые могут стать на пути следования груза, крайне мал по сравнению с наиболее скоростным видом из оставшихся – с автомобильной доставкой. Такое сокращение рисков даёт практически стопроцентную гарантию доставки в пункт назначения.

Логистика. Здесь, как и в любом другом способе доставки, есть логистика. Воспользовавшись помощью специалистов по логистике, можно не ограничиваться рейсами, которые сообщаются с конечным пунктом доставки напрямую. Можно построить маршрут, задействуя несколько авиалиний, доставив при этом груз в любой уголок мира.

Если же использовать чартерные авиарейсы, то список регионов доставки можно значительно расширить, включив туда труднодоступные места, с которыми сообщение ведётся крайне редко и нерегулярно.

Таким способом можно доставлять грузы, требующие крайне бережного обращения. Это могут быть как очень хрупкие грузы, например, чувствительное оборудование или стеклянные и хрупкие предметы, так и опасные грузы – яды или токсичные вещества, если им обеспечить соответствующую упаковку и поддержание условий хранения.

С помощью авиалиний можно доставить как небольшой груз, так и объёмный.

Единственным недостатком такого вида доставки грузов является стоимость. Она очень высока, если сравнивать с аналогичной доставкой другим видом транспорта. Но такая высокая цена окупается, если требуется доставить груз очень быстро, когда от этого зависит принятие какого-либо решения или успешность сделки.