Требуется строительство домов в Воскресенске и Химках? Строительная компания «Домодел» подготовила для вас великолепные и демократичные по цене проекты домов в один и два этажа из древесины. В нашем портфолио около 140 собственных проектов, где предусмотрены все важнейшие аспекты строительства.

Наши проекты адаптированы под среднюю полосу России. Однако, и в более холодных условиях при грамотном утеплении и качестве отделочных работ каркасные дома хорошо перенесут зиму и стужу. В построенных по нашим проектам домах в Подмосковье и столице живут сотни счастливых семей. Специалисты СК «Домодел» выполняют все работы в соответствии с многочисленными требованиями СНиПов и ГОСТов. Мы неукоснительно придерживаемся технологии возведения и работаем по четкому графику.

Если дом не превышает по площади 170 м.кв. и строиться по готовому проекту, то вы гарантировано получаете готовый объект через шесть-семь недель. Дата сдачи объекта фиксируется в Договоре подряда на строительство деревянного дома.

Вы можете заказать надежный дом, в котором будет:

несколько этажей;

мансарда;

зимний сад;

мастерская и т.п.

Вы можете подобрать подходящий проект у нас в галерее или заказать индивидуальный. Мы готовы обсуждать все особенности строительства домов из оцилиндрованного бруса, проекты каркасного строительства.

Перед началом строительства наши специалисты на местности проведут инженерно-геологические изыскания. Это значит, что строительство домов всегда выполняется нашей компанией с учетом состава земной породы и ландшафтных особенностей местности.

Стоимость возведения дома по готовому проекту определяется из сметы и фиксируется в Договоре. Мы стремимся строить так, чтобы вы ничего не доплачивали. Как ценящая свою репутацию СК, мы сразу обосновываем типовые расчеты. Если происходит удорожание строительства дома, то компания берет это на себя.

Курировать строительство с первого до последнего дня будет опытный представитель компании «Домодел», который в любой момент ответит на любые вопросы заказчика. Он будет осуществлять технический надзор, а вы всегда можете пригласить и своего специалиста для проверки качества наших работ!

Строительство домов выполняется:

из оцилиндрованного бревна;

из каркасных материалов.

Мы подведем к любой конструкции современные инженерные сети, сможем учесть все инновации, подарив вам энергоэффективный и комфортный дом, практичный или умный дом.

Закажите в строительной компании «Домодел» деревянные дома из древесины самого высокого качества. В каталоге на сайте вы найдете роскошные и бюджетные проекты деревянных домов, выполненные со знанием своего дела нашими строителями.

Мы возведем деревянный дом быстро и качественно на любой вкус и достаток. Позвоните нам, чтобы разместить свой заказ прямо сейчас!