Выбираем управляемые smart-устройства для дома: на что стоит обратить внимание

Розетки, оснащенные модулем Wi-Fi, работают под управлением операционных систем (ОС) iOS и Android. Достаточно установить на смартфоне фирменное приложение, чтобы в полной мере контролировать работу агрегата. В зависимости от степени сложности модели, приложение позволяет включать и выключать розетку или пользоваться расширенным функционалом. Сразу после успешной установки потребуется ввести пароль от беспроводной сети. Как только «умная» розетка совершит подключение, она оповестит об этом владельца. Перед тем как отправиться в магазин за подобным устройством, сначала стоит определиться с необходимой разновидностью девайса – встроенный или накладной.

Первый вариант обладает расширенным функционалом, но для его настройки потребуется время. Управляется гаджет при помощи пульта или приложения, установленного на смартфоне. В зависимости от модели, встраиваемые «умные» розетки ведут статистику потребления электрической энергии, позволяют управлять своей работой на расстоянии, включать «спящий» режим и так далее. Более продвинутые разновидности дополнены всевозможными таймерами, благодаря которым можно настроить автоматическое включение и выключение. Опция полезна в домах, где действуют различные тарифы на электричество. Умные розетки с пультом управления применяются при обустройстве современного жилища.

Первоначально подобный девайс разрабатывался для владельцев частных жилых домов, но со временем получил широкое распространение. Первое и наиболее очевидное преимущество – возможность отправить команду о включении на расстоянии. К примеру, утром не нужно покидать пределы кровати, чтобы вскипятить воду для чайника. Если в доме установлен бойлер, то «умная» розетка позволит сэкономить электричество. Достаточно установить таймер таким образом, чтобы система включалась незадолго до возвращения человека домой.

Помимо встраиваемых моделей розеток, существуют накладные. Их еще называют розетки-переходники. Модели обладают меньшим набором опций. Агрегат извлекают из коробки, вставляют в обычную розетку, после чего производят настройку интересующих параметров. При необходимости накладную модель можно легко извлечь из розетки и подключить в другом помещении. В зависимости от производителя, работа «умных» розеток контролируется при помощи SMS, приложения или путем радиоуправления.