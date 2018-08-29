Акции Amazon – выгодный вклад

Компания Amazon – это один из самых серьезных online ритейлеров во всем мире. Кроме книг, которые она продавала изначально, сегодня на ее виртуальных полках можно встретить тысячи товаров, включая игрушки, товары для дома, одежду и так далее.

Акции интернет-магазина

Ценные бумаги Amazon включены в список ТОП-10 голубых фишек мира. Ими торгуют на такой торговой площадке, как NASDAQ с тиккером AMZN. Трейдеры могут работать с акциями в процессе главной биржевой сессии, начинающейся в полшестого вечера и заканчивающейся в полночь (время московское). Для ведения деятельности на NASDAQ отечественные инвесторы могут воспользоваться услугами брокеров, которые помогают приобрести акции и просчитать доходность.

Дивиденды компании

Приобретение акций Amazon рекомендуется только для заработка на их росте. Это обусловлено тем, что основатель компании с 1994 года перестал выплачивать держателям ценных бумаг дивиденды, впрочем, как и Уоррен Баффет, который также отказался платить акционерам. Такие действия свидетельствуют о том, что руководители компаний решили направить весь доход в развитие деятельности и на покупку иных организаций технологичной сферы мировой экономики. Так, цена одной акции Amazon выросла с 2003 по 2017 год больше, чем в десять раз. Это говорит о хорошей прибыли и существенном повышении дохода.

Динамика стоимости акций

В 1994-1997 годах организация занималась мелкими розничными продажами. Затем был выход на открытый рынок, после чего инвесторам открылось предложение покупки 23 миллионов акций по $16. А в 1999-2000 годах акции стали стоит уже $100. Затем последовал кризис среди высокотехнологичных американских организаций, что привело к падению цен. Самый минимум был в конце 2001 года и в начале 2002 года, после чего пошел рост. В 2010 году началось повышение количества продаж интернет-магазина, впрочем, как и валового дохода холдинга. Каждый год компания вкладывает миллиарды американских долларов в новые:

исследования;

разработки;

проекты.

Многие инвесторы этому больше рады, чем выплате дивидендов, поскольку это выгодные инвестиции, которые оказывают хорошее влияние на рост стоимости ценных бумаг.

И по сей день происходит повышение цены акций, несмотря на малые коррекционные движения. Усиление такой тенденции по ценным бумагам интернет-магазина отметили многие аналитики еще в 2015 году. Рост по акциям обусловлен вливанием значительных ликвидных объемов на фондовый рынок Соединенных Штатов Америки и положительной отчетностью Amazon.