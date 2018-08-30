Геодезическое оборудование используется для измерения вертикальных и горизонтальных углов и расстояния с последующим формированием картографического материала.



Все геодезическое оборудование классифицируются в зависимости от сферы использование. Но основной акцент ставится на точности оборудования. Рассмотрим некоторые модели современных тахеометров.

В былые времена для изготовления планово-картографических материалов использовались мерные ленты, рулетки в тандеме с теодолитами и нивелирами. На сегодняшний день электронный тахеометр позволяет в сжатые сроки выполнить съёмку ситуации и рельефа, причём на небольших расстояниях даже без отражателя. Лидерами в сегменте остаются такие бренды как Nikon, Лейка, topcon, Trimble, Sokkia и другие.

Для выполнения высокоточных работ рекомендуется обратить внимание на электронный тахеометр Trimble S9 0.5″. Измерительный прибор позволяет определить точность угла с погрешностью до 0.5″. Измерение расстояний без отражателя возможно до 150 м. При использовании нескольких призм прибор позволяет определить горизонтальное проложение до 3 км, обеспечивая при этом точность 1 мм на км измерений. Оборудование оснащено внутренней памятью объемом 1 ГБ. Сенсорный экран позволяет быстро вводить данные, например при выносе проектных данных в натуру. Прибор рассчитан на эксплуатацию при температуре до минус 20 градусов. Среди дополнительных особенностей необходимо выделить оптический центрир, моторизованные наводящие винты и высокий уровень пылезащиты IP65. Также устройство оснащено Bluetooth-приемником.

В подавляющем большинстве случаев для выполнения измерений в полевых условиях достаточно точности 5″. С этой задачей отлично справляется электронный тахеометр Nikon NPL-322+. Прибор можно эксплуатировать без отражателя для измерения расстояний до 400 м.

Модель тахеометра GeoMax Zipp10R (5″) также позволяет добиться достаточно высокой точности. Тем не менее, оборудование представлено в бюджетном сегменте. Прибор оснащен стандартным кнопочным дисплеем и соответствует уровню защищенности IP54. Ознакомиться с полным каталогом геодезического измерительного оборудования можно на сайте компании www.fgeo.ru, где представлены нивелиры, лазерные дальномеры, трассоискатели, GPS приемники и аксессуары. Также заинтересованные лица смогут арендовать геодезическое оборудование и заказать услуги по юстировке и ремонту.