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31 Август, 2018


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Двери для бани

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в: Новости компаний
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Русская баня пользуется всё большей популярностью, и много людей строят её у себя на участке. Но баня сильно отличается от обычного строения, здесь совершенно другие условия и те компоненты, что были привычными для обычного дома, здесь не подойдут. И двери не являются исключением.

Для дверей в бане https://pechibani.by/dveri-dlya-bani/, как для дверных коробок, так и для полотен, существует целый ряд требований, соответствие которым позволит провести в бане время с максимальным комфортом. Все требования диктуются исключительно условиями, которые будут в используемой бане. Обычные межкомнатные двери справиться с ними не смогут.

Основной является дверь в парилку, на неё приходится наибольшая нагрузка. Она должна иметь несколько конструктивных особенностей.
• Прежде всего дверь в парилку служит для сохранения тепла внутри, чтобы оно не выходило в другие помещения. Поэтому дверное полотно вместе с рамой должны обеспечивать достаточную герметичность, полотно должно плотно входить в раму, не оставляя никаких щелей и просветов. Герметичность не позволит выхолаживать создаваемую в парной атмосферу, а соседнее помещение не будет страдать от повышенной температуры и влажности.
• Дверь должна быть рассчитана на эксплуатацию в экстремальных условиях с повышенной влажностью и температурой. Она не должна при этом деформироваться, а материал не должен разрушаться под постоянным воздействием влаги.

• Дверь в парилке должна обязательно открываться наружу. Это делается на тот случай, если случится что-то непредвиденное, чтобы находящийся внутри человек смог открыть дверь, даже навалившись на неё. По этой же причине запор на неё лучше не ставить.

• Полотно двери и рама должны быть изготовлены из материала, который не будет обжигать руки. Температура воздуха внутри парилки может подниматься достаточно высоко, поэтому она будет сильно нагревать и дверь, которая при этом должна комфортно открываться.

• Все ручки с внутренней стороны изготавливаются из дерева, чтобы также не обжигать руки – за металлическую ручку невозможно будет взяться голой рукой.

• Лучше всего, если в двери, ведущей в парилку, будет окно, через которое можно заглянуть внутрь. Всё-таки безопасность ставится на первое место.
А изготовление двери идёт осина, канадский кедр, абаш, липа, ольха или дуб. Они обладают всеми необходимыми для этого качествами.

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