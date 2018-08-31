Асинхронный двигатель – величайшее изобретение человечества

Изобретения никогда не перестанут двигать человечество вперёд. И каждое творение заслуживает отдельного внимания. Так, 8 марта 1889 г. великий русский учёный, изобретатель и инженер М. О. Доливо-Добровольский создал нечто, перевернувшее мир. Это был асинхронный двигатель, имеющий три фазы и обладающий короткозамкнутым ротором.

В современном мире модели подобных установок выступают преобразователями электроэнергии в механическую энергию. Устройства обладают такими характеристиками, как простота, невысокая цена и отличный уровень надёжности. Это позволило агрегатам расширить область применения. Они используются повсюду, их количество среди всех видов двигателей достигает 90%, поэтому их с полным правом можно назвать популярными. Асинхронный механизм совершил настоящий технический бум и заставил работать промышленные цеха по-новому. Увеличились возможности, возросла выработка по всем направлениям.

Необходимый агрегат в промышленности

Произведённый по всем технологическим параметрам асинхронный электродвигатель составляет большую ценность. Поэтому рекомендуем приобретать агрегат в проверенных фирмах, отличающихся высоким уровнем надёжности. Например, пользуется популярностью компания по выпуску и реализации РТИ «Хольцер». Там можно заказать не только двигатель, но и комплектующие, гарантирующие продолжительную и безостановочную работу. Каждый товар проходит качественную проверку, подтверждающую безупречное функционирование. Поэтому заказчик может быть уверен в исправности работы агрегата.

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Важно отметить и высокий профессионализм менеджеров, которые всегда готовы помочь клиентам выбрать нужный товар или подобрать аналог. Компания стремится удовлетворить потребности каждого.

Основные особенности агрегата

Асинхронный электродвигатель, используемый на большинстве предприятий, представляет собой машину для преобразования энергии. Функционирование основано на частоте оборотов стационарного магнитного поля, которая на порядок больше, нежели периодичность вращения ротора. Запуск механизма совершается от сети, подающей электрический ток.

Основными составляющими асинхронного электродвигателя выступают такие механизмы, как статор и ротор. Первый имеет вид цилиндра, состоящего из стальных листов. В сердечнике находятся обмотки статора, изготовленные из специального провода. Оси окружностей уложены под углом в 120°. Соединение совершается двумя способами: треугольник и звезда. Какую технику выбрать зависит от системы напряжения.

Ротор производят 2 видов. К первому относится короткозамкнутый, а ко второму – фазный. Первый имеет вид сердечника, который набран из нескольких стальных листов. Внутрь пазов вливается жидкий алюминий, посредством чего появляются стержни. Они замыкаются кольцами на торцах.

Фазный ротор обладает трёхфазной обмоткой. Чаще всего встречается соединение типа «звезда». Благодаря щёткам к цепи актуально подводить дополнительный резистор. Это необходимо для изменения уровня сопротивления, происходящего внутри цепи установленного ротора.

Как выполняется функционирование механизма

Якорь двигателя запускается при помощи эффекта появления переменного тока внутри катушек. Для обоснования данного действия следует вспомнить закон физики, касающийся самоиндукции. Он говорит, что около проводника, который служит для прохода потока заряженных частиц, образуется магнитное поле. Заданная величина противоположна индуктивности проводной обмотки, а также мощности происходящего потока заряда. При этом образуется сила, имеющая некую направленность. Она-то, собственно, и способствует вращению ротора.