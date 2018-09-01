FUBAG является крупнейшим поставщиком профессионального оборудования для ремонта и строительства. Немецкая компания имеет19 заводов, в том числе, на территории Швейцарии.



Фирменный магазин Fubag является официальным представителем немецкого бренда, поставляя на Российский рынок пуско-зарядные устройства, пневмоинструмент, компрессорное оборудование, генераторы, сварочные аппараты, мотопомпы и многое другое. Стоит отметить, что немецкий бренд работает на рынке более 40 лет. Вся продукция производителя соответствует международным стандартам качества, отличается надежностью. Заинтересованные лица могут приобрести оборудование для профессиональных и начинающих строителей.

Продукция магазина

Покупателям представлен каталог бензиновых и дизельных генераторов. Профессиональное оборудование немецкого бренда может поставляться с воздушным и водяным охлаждением. Здесь же представлены сварочные генераторы, оснащенные силовыми агрегатами FUBAG и не менее известного производителя Honda. В широком ассортименте представлены блоки автоматики для генераторов разных типов, инверторное оборудование, а так же ручки, колёса и моторное масло для современных генераторов.

Сварочные аппараты в специализированном интернет-магазине

Компания предлагает сварочные инверторы с различными техническими характеристиками. Некоторые модели оборудованы микропроцессорным управлением. Здесь можно приобрести сварочные полуавтоматы, аппараты для аргонодуговой сварки, оборудование воздушно-плазменной резки, машины термической резки и т.д.. В разделе «компрессорное оборудование» доступны одноступенчатые и двухступенчатые поршневые компрессоры, безмасляное оборудование, масло для поршневых компрессоров и пневмоинструмента. Доставка осуществляется по всей территории России транспортными компаниями. По Москве и области предусмотрена доставка курьером. Подробную информацию можно получить непосредственно на сайте фирменного магазина.

Кроме сварочного и компрессорного оборудования, покупателям предлагается пневматический инструмент, в частности, пневмодрели, граверы, распылители краски, воздухоподготовки, аэрографы, винтоверты, шлифовальные машины, степлеры, пистолеты, дрели, а также аксессуары в широком ассортименте. Проконсультироваться по вопросам приобретения можно по телефону 7 495 660 03 00.