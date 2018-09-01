Основным элементом дизельного генератора считается двигатель. Но управление осуществляет контроллер.



Контроллер дизельного генератора представляет собой цифровое устройство, обеспечивающая функционирование рассматриваемого источника подачи энергии. Контроллер отслеживает все изменения в работе устройства и переводит их на экран. Функционал контроллеров частично сводится к индикации текущих состояний, выбору определенных программ, программированию и дистанционному управлению.

Выделяют три группы контроллеров: напряжения, системы управления силовым агрегатом и AVR контроллеры. Каждый контроллер дизель генератора выполняет определенные функции. Контроллер напряжения работает в тандем с другими электростанциями. АVR контроллер позволяет в удаленном режиме управлять системой или же запускать ее в ручном режиме. Контроллеры напряжения предназначены для отслеживания изменений в электросети в случае отключения источника энергии. Они же осуществляют переподключение.

Особенности

Современные контроллеры могут оснащаться юсб портами для подключения к компьютерным системам и внедрения различных функций удалённого управления. Возможно программирование посредством удаленного доступа. В современных системах реализована функция, предусматривающая отправку SMS уведомления о состоянии работы электросети. Профессиональное оборудование способно включать и отключать источники питания, устранять неисправности, а также информировать об этом человека. Современные системы управление отличается простым функционалом, мощным набором опций и различными техническими характеристиками.

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