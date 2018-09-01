Как устроены септики

Вопрос обустройства автономной канализации вашего дома остро становится перед хозяином, если отсутствует центральная канализация, к которой можно присоединить коммуникации. Вопрос индивидуальной канализационной системы решается по-разному. Начиная от банальной выгребной ямы, заканчивая технологичным современным способом установки септика для канализации.

Располагать септик можно на любом расстоянии от дома. Но нужно помнить, что чем дальше будет вмонтирован септик, тем дороже обойдутся работы по монтажу канализации, так как будет увеличено количество труб и расходных материалов.

Эффективные и экономичныеhttp://ecoservise.com/catalog/septiki/septiki-kolo-vesi/ обеспечивают высокую степень очистки сточных вод.

Септик — это высокотехнологичная конструкция, емкость для очистки сточных вод. Очищаются сточные воды по принципу оседания твердых частиц и фильтрования сточных вод фильтровальным колодцем. Емкость септика обеспечивает очистку сточных вод от ванны, стиральной машины, туалета, душевой кабины. Для такой нагрузки обычной выгребной ямы недостаточно.

Используя систему переливных каналом за септиком в канализационной системе устанавливается фильтрующий колодец. Септик очищает сточные воды от механических включений, а фильтровальный колодец сбрасывает стоки в грунт.

Септик представляет собой резервуар с цилиндрической или квадратной формой. Плоскость его расположения может быть вертикальной или горизонтальной. Одна или несколько камер септика соединены между собой по принципу сообщающихся сосудов. Перетекая из емкости в емкость вода фильтруется от механических, а потом и от биологических примесей. На выходе, попадая в фильтрующий колодец, вода полностью очищена.

Принцип фильтрации, используемый в септиках, является глубоким биологическим, либо почвенной очистки. Септики изготавливают из железобетона, пластика, стали или металла или стеклопластика. Самые эффективные септики изготовлены из пластика. Пластиковые септики оптимальны по цене, имеют достаточную долговечность, легко монтируются.

Септик надежен и неприхотлив в эксплуатации. За ним практически не требуется никакого ухода. Септики почвенной фильтрации наиболее просты. Отстоянная в септике вода отправляется в почву. Перед тем, как выйти из септика, сточные воды очищаются на 65%. Септики глубокой биологической очистки более сложны. В них вода проходит несколько биологически активных фильтров. На выходе из такого септика вода очищена на 98%.