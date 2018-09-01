Австрийские, классические, английские, итальянские, японские и римские шторы можно приобрести в специализированном салоне «Московские шторы».



Компания много лет работает в сегменте, осуществляет текстильный декор интерьеров в любой сложности. Покупателям предлагаются доступные цены и безупречное качество.

Салон предлагает стандартные и дизайнерские решения для оформления окон. Над созданием что работают профессиональные дизайнеры, обладающие многолетним опытом работы. Потенциальным клиентам представлены различные виды тканей, начиная от тяжёлых и заканчивая легкими воздушными материалами. Заказать римские другие виды штор можно по ссылке , непосредственно на сайте салон «Московские шторы». Рассмотрим перечень услуг компании.

В каталоге представлены шторы в стиле барокко, кантри, модерн, ренессанс, ампир, авангард, хай-тек и т.д.. Здесь же можно выбрать изделия в африканском, американском, японском, скандинавском и классическом стиле. С примерами работ можно ознакомиться на официальном портале. Детали можно уточнить по телефону 8 499 380 88 66. Потенциальные клиенты могут заказать звонок . Компания работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Также в салоне предлагаются нестандартные шторы, например на мансардные, угловые и неровные окна. Профессионалы компании помогут подобрать текстильные решения с учетом особенностей помещений и светопрозрачных конструкций.

В отдельном разделе ресурсов представлены элементы декора, которые идеально подойдут под любые шторы. Здесь можно купить скатерти, аксессуары для штор, покрывала и подушки. Заинтересованным лицам рекомендуется просмотреть фотогалерею, в которой представлены шторы для беседок, офисных помещений, рабочих кабинетов, балконов и лоджий, гостиных и других комнат. На ресурсе доступный акции и скидки, позволяющие приобрести продукцию на 5% -10% ниже начальной стоимости. Клиентам предлагаются карнизы в широком ассортименте, изготовленные из алюминиевых профилей и древесины. Здесь же можно купить плиссе, вертикальные и горизонтальные жалюзи, рулонные шторы . Также компания занимается реализацией мебельных изделий фабрики Роникон, кухонной мебели, матрасов. Вся продукция отличается безупречным качеством и предназначена для продолжительной эксплуатации. Консультации можно получить от профессиональных дизайнеров непосредственно на сайте компании московские шторы.