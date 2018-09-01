Даже уникальный интерьер квартиры со временем может надоесть жильцам, вызывая желание обустроить помещение в новом формате. В таком случае не требуется выполнять сложные отделочные работы, менять коммуникации, а вполне достаточно провести косметический ремонт.

Для начала необходимо определить, что представляет собой косметический ремонт в квартире и чем он отличается от капитальной реконструкции. Обычно необходимость в косметическом преображении дома или квартиры возникает через определенный период времени после капитального ремонта. Выполняется в следующих случаях:

следует навести порядок в помещении с целью продажи недвижимости;

за время проживания возникли незначительные повреждения отделочных материалов, потолочных и напольных поверхностей, розеток и т.д.;

владельцу хочется просто обновить интерьер.

Безусловно, косметический ремонт может включать в себя некоторые элементы капитального преобразования помещений, например, установка новых дверей,замена труб, улучшение звукоизоляциии т.д.. В любом случае выполнения работ направлена на то, чтобы обеспечить максимально комфортные условия проживания.

Как и любой вид преобразования помещений, косметический ремонт предусматривает выполнение подготовительных и отделочных работ. Вначале ремонт следует начинать в той комнате, которая находится на максимальном удалении от входа в помещение. На завершающем этапе осуществляется косметический ремонт прихожей. Выполнение работ предусматривает целый ряд нюансов, которые знают только профессиональные строители. Например, в процессе выполнения ремонта нужно надежно защитить дверные конструкции, покрыв их полиэтиленовой пленкой. Существует мелкие детали, предусматривающие приобретение строительных материалов, демонтаж конструкций, разработку эскизов, выбор розеток и выключателей, установку дополнительных приборов освещенияи т.д.. Поэтому рекомендуется заглянуть на сайт c-b-c.ru/remont-kvartir специализированной компании, предоставляющей недорогой косметический ремонт квартир в Москве. Компания предоставляет гарантию на выполненные работы сроком на 60 месяцев. На сайте клиенты смогут даже рассчитать стоимость ремонта. Предоставляются услуги по ремонту жилой и коммерческой недвижимости. Выезд прораба на оценку бесплатный. В штате компании работает более 50 бригад. Поэтому потенциальные клиенты могут рассчитывать на оперативность и качественную работу. Узнать детали можно по телефону 7 495 255 01 38.