В оформлении помещения имеет значение каждый элемент, включая межкомнатные двери. Они выполняют больше декоративную роль, но их выбору также следует уделить много внимания.

Межкомнатные двери, несмотря на их декоративное использование, должны отвечать некоторым требованиям, в соответствии с которыми их и нужно выбирать. Поэтому, при необходимости купить межкомнатные двери нужно уделить внимание их характеристикам.

Красота и дизайн. Это одно из самых главных качеств для межкомнатных дверей. Они должны легко вписываться в существующих дизайн помещения, подчёркивая его и дополняя.

Функциональность и эргономичность. Дверью должно быть удобно и легко пользоваться, она должна легко и без особых усилий открываться и закрываться, и производить при этом как можно меньше шума. Вся имеющаяся фурнитура должна обеспечивать максимальный комфорт в использовании.

Звуко- и теплоизоляция. Кроме эстетического вида дверь должна обеспечивать комфорт нахождения в помещении. Закрытая дверь должна ограждать от тепла и шума, особенно если она ведёт на кухню.

Межкомнатные двери очень часто используются, их часто открывают, поэтому дверь должна выдерживать частое механическое воздействие. Дверь должна быть выполнена из материалов, которые не будут легко царапаться. Дверь также должна быть устойчивой к механическому истиранию, чтобы на неё не появлялись потёртости от рук в местах, где будут её касаться, например, возле ручки или в верхней её части.

Дверь может длительное время подвергаться воздействию большой влажности, например, если она установлена в ванной комнате. Поэтому она должна быть обработана соответствующими составами, которые позволят выдержать такие условия, иначе дверь очень быстро придёт в негодность.

Если дверь будет усыновлена в солнечной комнате, где на неё будет часто попадать прямой солнечный свет, её материал должен выдерживать воздействие ультрафиолета, что позволит сохранить первоначальный цвет двери, иначе дверь быстро выгорит на солнце и изменит свой цвет.

Межкомнатные двери имеют много вариантов конструкции. Их выбор зависит только от предпочтений хозяина, от оформления помещений и от их конструктивных особенностей. В одних случаях используют двери со стеклянными вставками, в других – глухие. Если же нужно поставить двери в комнату с ограниченным пространством, используют раздвижные двери.