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03 Сентябрь, 2018


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Премия «Приоритет» прокатится по стране с серией пресс-туров на заводы отечественных производителей

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в: Новости компаний
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Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» объявила о новом сервисе для своих участников.

Консервы
Фото: pixabay.com

С конца лета премия запускает серию пресс-туров на лучшие производственные площадки своих участников – наиболее современные и конкурентоспособные мощности компаний, достигших успехов в импортозамещении и экспорте своей продукции.

Новый проект Национальной премии в области импортозамещения позволит его участникам своими глазами увидеть самые современные российские производства и лично пообщаться с их создателями.

Визит экспертов и прессы на завод “Дальпромрыба” в Домодедово был первым в серии пресс-туров в рамках премии «Приоритет-2018».

Геннадий Воронин, глава экспертного совета премии «Приоритет», выразил мнение делегации экспертного совета: «Импортозамещение — это не какая-то разовая кампания, а постоянная работа, которую надо делать каждый день, методично совершенствуя отечественное производство. Мы увидели здесь хороший пример такой работы: это предприятие вышло на выдающиеся обороты благодаря профессионализму руководства и всех сотрудников. Такие предприятия крайне важны для продовольственной безопасности страны, они позволяют нам не импортировать ту продукцию, которую наша страна способна производить своими силами, в полном технологическом цикле, с качеством мирового уровня. Выдвижение на премию “Приоритет” способствует более широкой осведомленности об этих продуктах, и я надеюсь, что нынешние шестьдесят миллионов банок в год — это далеко не предел. Многим производителям не хватает одного-единственного фактора для успеха: они мало говорят о себе. Здесь мы видим несомненный успех, но его надо развивать, и при должной маркетинговой поддержке у этого проекта есть огромные перспективы, в том числе экспортные».

Как отмечают в оргкомитете, следующие пресс-туры будут приурочены к корпоративным информационным поводам. Уникальность серии пресс-туров «Приоритет» заключается в том, что оценивать качественные, количественные и технологические характеристики производств будут независимые эксперты: члены наблюдательного и экспертного советов премии. Принять участие в этих специальных акциях смогут номинанты премии «Приоритет» 2018 года, а также номинанты и лауреаты всех предшествующих лет.

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