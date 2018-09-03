Если ваше предприятие занимается производством, то вам стоит побеспокоиться о сертификате, который будет подтверждать соответствие вашей продукции пожарной безопасности. Это необходимо для продвижения продукции на рынок и для вывоза ее за границу. Сертифицировать товары соответствию нормам пожарной безопасности необходимо не только производителю. Это касается и продавцов и импортеров. Для всех декларация пожарной безопасности получается в Российском Сертификационном центре. Работники центра квалифицированно и быстро выдают сертификат соответствия. Клиенты компании получают бесплатное консультирование на всех этапах процедуры получения необходимого сертификата.

Правительство России регламентирует соответствие продукции пожарной безопасности соответствующим постановлением. Декларация соответствия пожарной безопасности распространяется на любую партию продаваемого или производимого продукта. За отсутствие декларации пожарной безопасности товара продавец и производитель могут нести административную или уголовную ответственность.

Получение декларации проводится в 5 этапов.

В сертификационный центр подается заявка. Это можно сделать на главной странице сайта компании. На почтовый адрес компании клиент высылает все официальные реквизиты фирмы. В письме указываются данные для обратной связи с клиентом. Это фамилия, имя, отчество и телефонный номер. А так же адрес электронной почты. Клиент, в случае необходимости, предоставляет образцы товаров для проведения официальных испытаний. Специалисты компании по сертификации составляют макет декларации и отправляют его на адрес клиента. Клиент согласовывает макет и производит оплату средств за выполнение услуги. Сертификационный центр курьерской доставкой отправляет клиенту оригиналы необходимых документов и декларацию пожарной безопасности.

Для получения полного пакета услуг по сертификации клиенту не нужно даже покидать свой офис. Вся работа проводится корректно и быстро.

Оформляется декларация только резиденту РФ. Срок действия декларации распространяется на 1,3 или 5 лет.

Получить необходимый официальный документ центр сертификации помог уже тысячам клиентов. Все они остались благодарны компании за четкую и слаженную работу. С благодарственными письмами клиентов можно ознакомиться на главной странице сайта центра сертифицирования.

По любым вопросам, связанным с процедурой можно связаться с профессиональными консультантами центра. Это можно сделать посредством сайта, электронной почты или с помощью телефонного звонка. Вы всегда получите подробную бесплатную консультацию от работников центра.