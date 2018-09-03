В оформлении интерьера используют множество элементов, каждый из которых подбирается в зависимости от стиля исполнения остальной квартиры и от стилистических предпочтений владельцев. И одним из самых востребованных элементов является дверная арка. Межкомнатные двери, являющиеся неотъемлемой частью современной квартиры, нужны далеко не всегда. Они используются исключительно в тех случаях, если требуется обособить какое-то помещение, чтобы оградить его от шума, обеспечить личное пространство или же отгородить остальную квартиру, например, от кухни. В остальных же случаях межкомнатные двери только мешают и причиняют неудобства. Поэтому их можно просто убрать, а вместо них установить дверную арку.

Основное назначение дверной арки совпадает с назначением межкомнатной двери – она предназначена для зонирования помещения. Она визуально разделяет между собой два смежных помещения вместо обычной двери.

Только здесь используется не полное отделение одного помещение от другого. Разграничение делается при помощи воплощённого дизайнерского решения.

Межкомнатные арки выполняются из множества материалов, среди которых есть и камень, более современный поливинилхлорид. Но лучшим вариантом будет дерево. деревянные арки имеют много преимуществ перед обычными дверьми.

• Арка имеет очень оригинальный внешний вид, особенно если декор всей квартиры выдержан в определённом стиле. В этом случае арка идеально впишется в стилистику помещения и дополнит его.

• Дерево очень легко обрабатывается, поэтому можно изготовить арку в любом стиле и исполнении, подобрав её размеры и исполнение под конкретную квартиру.

• Использование современных отделочных материалов для предметов из дерева позволяет подобрать любой цвет арки. Если кому-то захочется классическую арку в классическом же тёмно-коричневом стиле, её легко можно будет такой сделать. Если же кому-то захочется другой оттенок или цвет, сделать это также просто.

• Деревянная арка изготавливается из качественного дерева твёрдых пород, что позволяет получить арку, которая прослужит очень долго. Она будет успешно противостоять случайным ударам, появлению потёртостей или царапинам.

Арка изготавливается индивидуально, по заданным размерам и по согласованному проекту, поэтому она идеально подойдёт к проёму и легко займёт полагающееся ей место в дизайне любой квартиры.