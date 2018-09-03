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03 Сентябрь, 2018


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Аренда строительной техники

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в: Новости компаний
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Любое строительство, как жилых объектов, так производственных и различных строений, предполагает выполнение большого количества работ. Для их выполнения требуется разнообразная спецтехника, которая служит для выполнения погрузочных работ, транспортных, земляных и прочих. Без спецтехники проведение работ невозможно, поэтому её необходимо как-то приобрести, что далеко не всегда выгодно.
Часто строительные работы производятся, чтобы достроить к зданию пристройку, построить небольшое здание или сооружение. Техника же для строительства нужна разнообразная. Виды техники и её количество зависят от объёмов строительства и видов необходимых работ.

Если для строительства придется приобретать спецтехнику, то для компании, которая собирается строить, это выйдет в очень большую сумму, начиная с покупки техники, которая сама по себе будет стоить очень дорого. Но для хранения и эксплуатации техники нужен ещё вместительный гараж, опытные операторы, которые будут ею управлять, технические специалисты, которые смогут её обслуживать. Поэтому к стоимости добавится очень солидная сумма, а итог перекроет любой возможный доход от строящегося здания.

Чтобы не совершать таких больших и одноразовых покупок, можно воспользоваться такой услугой, как аренда строительной техники https://tk-artan.ru/. При этом можно получить в своё распоряжение на заданный промежуток времени любую строительную технику. Аренда техники имеет много преимуществ.
• Не нужно тратить на покупку больших денег. В небольшом строительстве техника используется эпизодически, поэтому лучше всего состыковать расписание проведения работ с использованием техники, что будет гораздо дешевле.
• Не нужно тратить деньги на содержание, эксплуатацию и ремонт техники. Все необходимые работы выполняет тот, кому она принадлежит.
• Для работы не нужно искать специалистов или заниматься их обучением, вместе с техникой будет предоставлен профессиональный оператор или водитель, который будет ею управлять. При этом все выполняемые работы будут сделаны на высоком уровне и с максимальной быстротой. Все специалисты уже имеют допуски к проведению необходимых работ
• Нет никакой необходимости расширять собственный штат для новых работников.

Точечное использование арендованной строительной техники позволит очень сильно сэкономить как на приобретении собственной техники, так и на затратах на персонал.

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