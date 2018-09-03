Красивое и прочное покрытие из тротуарной плитки российского производителя

Тротуарная плитка является любимым материалом ландшафтных дизайнеров. Она позволяет придать архитектурной картине завершенность и гармоничность. С помощью современного материала можно разделить приусадебную территорию на зоны, делая ее более уютной и удобной. Чтобы дорожное покрытие имело великолепные эксплуатационные и декоративные характеристики, его нужно формировать из качественной тротуарной плитки. Вопреки распространенному мнению, современный высококачественный строительный материал изготавливают не только за рубежом, но и в России. Компания Мосбрусчатка реализует изделия, соответствующие мировым стандартам качества.

Достоинства тротуарной плитки Мосбрусчатка

Компания Мосбрусчатка специализируется на продаже тротуарной плитки и расходных материалов более 20 лет. Ее товары ценятся покупателями за высокое качество, привлекательный внешний вид и безопасность. Реализуемую компанией продукцию изготавливают на 5 заводах, расположенных в Москве и в Московской области. Российские производители создают плитку из материалов местного происхождения. Они тщательно проверяют сырье на соответствие нормам экологической безопасности. Поэтому продукция заводов не загрязняет окружающую среду и не выделяет токсичные вещества.

Плитка для тротуаров производится по новейшей технологии полусухого прессования. В бетонную смесь добавляют мало воды, поэтому она остается рассыпчатой. Массу засыпают в формовочную емкость небольшими порциями. Каждый слой смеси прессуют в условиях вибрации. Благодаря технологии полусухого прессования удается получить высокопрочный строительный материал, который хорошо сохраняет форму и не разрушается даже при сильном механическом воздействии.

Производство плитки осуществляется на современной производственной линии немецкой компании Hess. Оборудование оснащено электроникой, которая самостоятельно контролирует параметры бетонной смеси в течение всего производственного цикла. Поэтому все изготовленные изделия имеют одинаковую геометрически правильную форму.

Российские производители изготавливают плитку разных цветов. Они используют современные краски, которые не теряют яркости под воздействием ультрафиолета и не вымываются во время дождя. Поскольку окрашивается не только поверхность изделий, но и внутренние слои, краска не стирается даже на участках с повышенной проходимостью.

Ассортимент продукции поражает воображение разнообразием форм и оттенков. На заводах создают однотонные и разноцветные изделия (Колор Микс). Плитка Колори Мкс изготавливают из обычной и окрашенной бетонной массы. В результате послойного смешивания получается изделие с плавными переходами одного оттенка в другой. Из плиток разного цвета и формы можно формировать дорожные покрытия любого вида, в том числе с необычными рисунками и узорами.

Отличный сервис в компании Мосбрусчатка

Компания Мосбрусчатка привлекает покупателей безукоризненным обслуживанием. Ознакомиться с образцами продукции всех 5 заводов можно в одном из 2 офисов, расположенных в разных частях Москвы. Изделия можно осмотреть по отдельности и в составе дорожного полотна. Сотрудники офиса помогут покупателям подобрать подходящую модель и рассчитать количество материала. Не только в офисе, но и в онлайн-магазине можно купить тротуарную плитку в Москве (mos-bruschatka.ru)

В виртуальной торговой точке имеются все виды товаров. Благодаря качественным фотографиям и описанию можно оценить внешний вид и размер изделий.

Компания Мосбрусчатка реализует товары по ценам производителей, поскольку она не пользуется услугами посредников. Представители фирмы самостоятельно осуществляют транспортировку изделий с заводских складов. Получить приобретенную продукцию можно в день оформления заказа. Покупатели могут также заказать доставку. Продукцию привезут к дому или офису заказчика в Москве или в Московской области в течение 1-3 дней. Компания не только реализует плитку для тротуаров, но и предоставляет услуги по ее укладке. Опытные дорожные строители создадут дорожное покрытие любой конфигурации в короткий срок.