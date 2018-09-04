Виды каминов

Камин по праву считается особым шармом дома или квартиры. Его индивидуальностью, местом, где собираются всей семьей. В каждом доме камин всегда особый, такого больше нигде нет. В любом помещении свое тепло, свой уют и свой камин.

Компания http://kamin-keramik.ru/ знает о каминах все. Тысячи спроектированных и установленных работ в разных домах радуют хозяев и их гостей.

Камины от компании «Камин Керамик» всегда особенные. Они аутентичны, роскошны и теплы. Это камины, с появлением которых в доме появляется душа.

Сотрудничество с клиентом «Камин Керамик» происходит следующими этапами.

1. Предварительная беседа с консультантом компании. В беседе клиент подробно объясняет свои пожелания относительно дизайна и размера камина.

2. На территорию клиента бесплатно выезжает замерщик, замеряющий объект.

3. Дизайнер создает макет камина. Согласовывает его с заказчиком.

4. Мастера выполняют свою работу. Камин доставляется и монтируется на территории заказчика.

К производству доступны следующие виды каминного оборудования.

Камины изразцовые. Это камины, исполненные с декорированием изразцов. Изразцы от мастеров компании являются настоящим произведением искусства. Изразцовые камины продолжают традиции самых талантливых российских мастеров прошлого. Изразцы расписываются в разных техниках. При их росписи используется многопрофильная тематика. Тематика росписи изразцов выбирается, исходя из желания заказчика, дизайна помещения, стилистики жилища. В любом случае изразцовый камин станет роскошной достопримечательностью дома, вызывающей искренний восторг.

Печи изразцовые. Модный мейн стрим мотивирует хозяев домов класть в них печи, в пример старинной русской печи. Дизайнеры и мастера фирмы «Камин Керамик» предлагают украсить искусным изразцом настоящую русскую печь. Качество материалов, используемых в производстве печей и декора, не вызывает сомнения. С результатами работ компании можно ознакомиться в фотоальбоме на сайте фирмы.

Для полного комфорта владельцы домов, усадьб, ресторанов и отелей могут возвести на своей территории величественный и богато исполненный мангальный комплекс. В его изготовлении используется все необходимое высококачественное оборудование. А фасады мангального комплекса щедро украшаются изразцом, плиткой, керамикой или кирпичом. «Камин Керамик» выполнит любой каприз самого взыскательного клиента.

Связь с консультантами компании возможна по электронной почте, посредством сайта и по указанным на сайте телефонным номерам.