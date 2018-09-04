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04 Сентябрь, 2018


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Термоизоляция k-flex

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в: Новости компаний
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В качественном добротном ремонте, на достойной серьезной стройке, в производстве — везде применяются термоизоляционные материалы. От их качества будет зависеть добротность выпускаемой продукции, безопасность жизни в доме, комфортность эксплуатации квартиры. Оптовый поставщик тепло-звуко-термоизоляционных материалов «Рус Изомат» представляет к продаже термоизоляция K-Flex высокого качества.
К преимуществам качества термоизоляции k-flex можно отнести следующие свойства.

Материал относится к группе Г1 горючести материалов. Термоизоляция не воспламеняется и не горит. Высоки уровень огнезащиты обеспечивает полную безопасность использования данного изоляционного материала.

Высокая эластичность. Обеспечивает комфортность монтажа материала в любых необходимых локациях.

Температурные пороги рабочих свойств материала составляют -200 — +175 градусов. Что обеспечивает возможность эксплуатации теплоизоляции в любых температурных условиях.

Монтаж материала не предусматривает использование дополнительных расходных материалов. Что удешевляет монтаж и обслуживание теплоизоляции k-flex.

У материала отсутствует неприятный запах. Он не вызывает аллергических реакций и произведен с соблюдением всех экологических норм.

Производится в широком диапазоне диаметров. Подходит к изоляции труб любого диаметра и длины.

Теплоизоляция производится в виде рулонного полотна или трубок. Использование материала оправдано при обустройстве вентиляции, системы водоснабжения, проведении звукоизоляционных мероприятий, теплоснабжения и кондиционирования.

Использование правильной и эффективной теплоизоляции прямым образом поможет сэкономить на оплате коммунальных услуг. Правильно подобранный материал позволит вам не беспокоиться о тепле в жилище холодной зимой. Теплопотери будут составлять минимальные значения.

В магазине изоляционных материалов всегда действую акционные предложения и скидки. Связь с консультантами магазина возможна посредством сообщений на сайте, а так же по указанным на сайте номерам телефона. Задать все возникшие вопросы и получить бесплатную развернутую консультацию можно посредством электронной почты.

Магазин «Рус Изомат» предлагает большой выбор аксессуаров и расходных материалов для качественного монтажа изоляционных материалов любого вида.
Обратившись в компанию, клиент получит самое быстрое и качественное обслуживание.

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