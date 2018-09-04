Покупаем качественную каску пожарного за разумные деньги

Данный аксессуар является первой необходимостью для ряда спецслужб, иногда используется в домашних условиях. Пожарники и МЧС всегда стоят на страже безопасности россиян. Эти спецслужбы оперативно и в обязательном порядке выезжают на места серьёзных происшествий. Без пожарной каски, оберегающей специалиста от обломков и высоких температур, не обойтись. Дома этот аксессуар тоже может понадобиться. К примеру, на случай стихийного бедствия или для миротворческой помощи в регионах с высоким уровнем пожароопасности. Товар предлагают сотни компаний. Но где можно недорого купить функциональную и надёжную каску? Читайте далее в статье.

Материальный состав

Это важнейший критерий, которому уделяется особое внимание. От качества материалов зависят ключевые показатели товара:

Термостойкость. Прочность. Удобность. Качество обзора.

Современные производители имеют право использовать только сертифицированные материалы. Они перечислены и описаны в специальных стандартах. Также бренды обязаны сообщать информацию о материальном составе покупателю. Обычно она подробно изложена на стикерах, подкладках или в сопроводительных документах.

Внимание! Каска типа пожарной не является универсальной. Каждый продукт рассчитан на конкретные условия эксплуатации. Производитель не имеет права скрывать это от потребителя.

Большинство элементов каски сделано из особой пластмассы. Данный материал выигрывает в плане веса. Благодаря современным достижениям науки и техники он не уступает металлическим пожарным каскам в прочности и надёжности.

Общая конструкция

Этот защитный пожарный аксессуар не похож на строительные аналоги. Последние призваны защищать от случайных ударов, но никак не от высоких температур. Основным элементом каски является корпус из высокопрочной пластмассы. Для удобства он обшивается внутри мягкими тканями. Имеет прозрачное забрало из того же пластика.

Опытные бренды не придерживаются стандартной конструкции. Простой пример – пожарные каски MSA. Это продукция известной американской компании, которой более 100 лет. Она всегда старалась привнести в пожарную амуницию нечто новое, более безопасное. Их каски дополнительно оснащаются пелериной для защиты шеи. Не обходится и без ударопрочного внутреннего каркаса и огнестойкой подкладки. Товары от MSA проходят строгий контроль, поэтому потребитель может быть уверен в их качестве.

Забрало должно быть износостойким. Оно отвечает за обзор, который крайне важен в стрессовых и критических ситуациях. К сожалению, на рынке встречаются каски для пожарных низкого качества от безответственных производителей. Пластик таких изделий плавится и трескается при минимальной тепловой нагрузке, а забрало быстро изнашивается. Остерегайтесь непроверенных магазинов – приобретайте каску у официальных дистрибьюторов.

Основные модели

Показатели стойкости и прочности зависят от типа товара. У каждого производителя они могут отличаться. Приведём в пример продукцию от MSA Safety. Бренд выделяет следующие модели:

ШПР;

ШПМ;

ШПМ-С.

Первый тип оснащается радио. Радиус захвата сигнала – 400 м. Каска рассчитана на 6-часовое нахождение в зоне с окружающей температурой в 50 °C. ШПМ считается стандартной моделью. Его особенностью является возможность выдерживать термическое воздействие в 760 °C в течение 30 секунд. У ШПМ-С показатели термостойкости скромнее – до 200 °C. Но его отличает другая особенность – стойкость к воздействию агрессивных веществ. Например, бензина, кислоты и прочих химикатов.

Источник: сайт tex-x.ru