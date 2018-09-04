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04 Сентябрь, 2018


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Металл и изделия из него

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в: Новости компаний
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Металл обладает исключительными свойствами, увеличивая прочность конструкций, в которых он применяется. Самый дешевый и доступный металл для использования – железо, поэтому конструкции из чёрного металла приобрели очень большую популярность, заменяя собой камень и дерево. Но чёрный металл не является панацеей на все случаи жизни.

В некоторых ситуациях использование деталей и узлов из черного металла крайне нежелательно. В таких случаях используются цветные металлы – медь, алюминий, свинец, титан, нержавеющая сталь. Чтобы облегчить получение тех или иных деталей или компонентов, цветные металлы выпускаются в виде металлопроката различного профиля, который можно найти в МетРенЦентрзя.

Благодаря такому подходу все необходимые узлы и компоненты можно получить с минимальной обработкой.

Медь. Самый распространённый цветной металл. Он получил огромное распространение благодаря своим уникальным свойствам – коррозионной стойкости, большой теплопроводности, большой электропроводности и лёгкости обработки. К примеру, медная проволока разного диаметра используется для изготовления проводов, медная шина – в высоковольтных системах, а медного листа штампуют детали механизмов, которые должны работать в агрессивных средах.

Алюминий. Это легкий металл, поэтому из листового и ленточного профиля штампуются детали для механизмов, у которых одним из важнейших требований является лёгкость. Использование алюминия и его сплавов позволяет значительно облегчить конструкцию. Листовой металл используется также в качестве обшивки. Небольшой вес также позволяет использовать алюминиевый профиль, уголок, в качестве конструктивных элементов для монтажа легковесных конструкций – сайдинга, подвесных потолков, декоративных панелей и прочих конструкций, требующих уменьшения веса.

Титан. Его свойства позволяют использовать титан в случаях, когда механизм работает в жестких условиях, где от деталей требуется противостоять неблагоприятным условиям – высокой влажности, температуре, едким испарениям. Титан способен выдержать воздействие агрессивной внешней среды под воздействием повышенных температур.
Свинец. Хоть он и обладает весьма вредным воздействием на организм человека, но ему пока нет замены в некоторых областях, например, для создания защитных экранов, дверей и окон в кабинетах рентгеновских исследований.

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