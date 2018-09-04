Жителям Казани не составит труда приобрести керамическую плитку из Португалии, Польши, Германии, Италии, Испании и других стран. Сертифицированную продукцию предлагает компания Volga Керамика.

Посетить магазин керамической плитки можно непосредственно на сайте компания Volga Керамика или же в торговом комплексе Савиново, расположенному по улице Ямашева, дом 93. Магазин компании находится на втором этаже. Подробную информацию можно уточнить телефонном режиме по номеру 8 843 200 62 77 или 8 917 848 74 17.

Что предлагает Volga Керамика своим клиентам?

Компания специализируется на реализации керамической плитки разных видов крупнейших мировых брендов. На ресурсе можно приобрести плитку для кухни, ванного помещения, а также ступени, мозаику, напольную плитку в широком ассортименте. Дизайнерские решенияи коллекции смогут впечатлить любого покупателя. Вся продукция находится на складе. Поэтому потенциальным покупателям гарантируется оперативная доставка. Заинтересованным лицам предлагаются услуги по подбору отделочных материалов и составлению 3D дизайна. Услуги предоставляются бесплатно. Посетить торговый комплекс Савиново можно с 10:00 до 21:00.В свою очередь, официальный сайт Волгакерамика открыт круглосуточно.

В каталоге можно приобрестиотделочные материалы таких брендов как Emigres, Equipe, Exagres, Fabresa и т.д..Плитка испанских, польских, итальянских и других производителей отличаются безупречным внешним видом и практичностью. Заинтересованные лица смогут подобрать определённые коллекции, выбрать плитку по размерам, фактуре, стилевым решением, ценовому сегменту и оттенку.

В широком ассортименте предлагаются фруктовые и растительные орнаменты для кухонных помещений. Для ванной представлена плитка лучших европейских брендов, обладающая устойчивостью к бытовой химии и влаге. Подобрать керамическую плитку можно по уровню износостойкости в зависимости от типа помещения. В отдельных разделах ресурса можно приобрести плитку российских торговых марок и китайских производителей. Покупателям предлагаются различные стили, начиная от классики и заканчивая восточным вектором. Вся продукция сертифицирована и обладает безупречными техническими параметрами. На сайте представлено более 30 производителей, которые занимают топовые места в мировом сегменте по производству керамических изделий. Здесь же можно приобрести плитку для ступеней, также мозаику для оформления интерьера и экстерьера. Предлагаются оригинальные решения для бассейнов, оформления каминов, арок и переходов. Ассортимент продукции постоянно расширяется. Для постоянных клиентов действуют скидки.