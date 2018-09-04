Виды пенопласта

Пенопласт представляет собой вспененный материал, обладающий высокими теплоизоляционными параметрами и доступной ценой.

Благодаря высокой те пло- и звукоизоляции материалы данного класса широко используется в строительном сегменте. Сам материал синтезирован из отдельных разновидностей полимеров. На сегодняшний день выделяют несколько разновидностей пенопласта, например поливинилхлоридные, полистирольные, полиуретановые и другие. В зависимости от технических характеристик материал используется в том или ином сегменте. В бытовых условиях чаще всего применяется безпрессовый пенополистирол, появившиеся в 1951 году. Материал на 98% состоит из газа. Остальной состав представлен полистиролом.

Строительный пенопласт : использование

Ознакомиться с разновидностями пенопласта, предназначенного для строительных работ, можно на официальном сайте компании Термопласт. На странице https://termoplast.com.ua/catalog/penoplast/ представлен пенопласт в виде термоблоков, гранул и плит. Компания занимается производством пенопласта в течение 20 лет. Вся продукция соответствует государственным стандартам. С сертификатами качества можно ознакомиться непосредственно на сайте компании-производителя. На ресурсе можно приобрести плиты пенополистирольные разных размеров. Влажность материала составляет всего 2%. Такие плиты применяются преимущественно для повышения звукоизоляции и улучшения теплоизляционных характеристик на сооружениях, которые не подвержены значительным механическим нагрузкам. Плиты можно монтировать под гипсокартон, вагонку, а также на кирпичную кладку. С прочностью на сжатие, теплопроводностью, фактической плотностью и другими техническими параметрами можно ознакомиться на сайте производителя termoplast.com.ua.

В компании также можно приобрести:

1. гранулы пенопласта;

2. обработанную гранулу;

3. экструдированный пенополистирол;

4. геотекстиль;

5. вспененный полиэтилен;

6. термоблоки.

Гранула пенопласта используется для производства полистиролбетона и бескаркасной мебели. Также дробленый пенопласт предназначен для утепления межэтажных перекрытий, очистки сточных вод.

Здесь же можно приобрести наполнитель для полистиролбетона, пенополистирольные блоки. Термоблоки используются в строительной отрасли. С помощью термоблоков возможно быстрое возведение зданий путём армирования и заливки бетона. Термоблоки отличается высоким уровнем теплопроводности, устойчивости к химическим средствам, долговечностью. Детали можно уточнить по телефону 044 592 09 93.Также производственное предприятие Термопласт осуществляет теплоаудит промышленных помещений, жилых зданий электрических установок. Заказать соответствующие услуги можно на сайте компании или по телефону 044 501 89 58.