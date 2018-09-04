У вас на предприятии есть автопарк, который требует периодической заправки? Или вы сами решили заниматься продажей топлива? Может вы хотите проследовать за последними тенденциями, и приобрести топливный модуль? За решением всех насущных вопросов относительно мини АЗС нужно обращаться к квалифицированным и опытным специалистам.

Компания «Топливные Модульные Системы» знает все о мини АЗС, их производстве, транспортировке, монтаже и обслуживании. Какой конфигурации ни была бы выбранная вами модульная топливная система, специалисты компании предоставят вам полный пакет услуг за разумные деньги.

Современная модульная азс является здоровой и экологичной альтернативой стационарной автозаправке. Модульные азс более выгодная альтернатива по следующим причинам:

1. Расход топлива на мини АЗС эффективнее поддается контролю за счет установки оборудования, которое позволяет мониторить расход в режиме онлайн.

2. Мини АЗС это реальная возможность экономии средств за счет оптовой покупки горюче-смазочных средств.

3. Быстрый монтаж мини АЗС на объекте.

4. Возможность переноса мини АЗС в другую локацию.

5. Усовершенствованная система учета отпуска и доставки топлива.

6. Нивелирование человеческого фактора. Модули оснащены современной автоматикой, что позволяет обслуживать их быстро и корректно.

Специалисты компании помогут клиенту составит оптимально выгодную комплектацию топливного модуля или мини АЗС. В последствие клиент получает полный комплекс гарантийного и сервисного обслуживание топливного модуля. Топливные модули и мини АЗС сопровождены всей разрешительной и сертификационной документацией. Компания предоставляет транспортировку оборудования посредством своего транспорта или посредством железной дороги.

Доставка и установка топливного оборудования осуществляется по территории Российской Федерации и СНГ.

Производство резервуаров для нефтепродуктов осуществляется с соблюдением всех технологических и экологических норм.

Кроме покупки топливного модуля клиент всегда может приобрести оборудование в лизинг. Это современная и очень выгодная форма приобретения топливного модуля.

Связь с консультантами компании круглосуточно доступна клиентам на сайте или по указанным номерам телефона. На любые возникшие у вас вопросы вы получите исчерпывающий ответ. На сайте компании предлагается заполнить специальную форму со вводными, по которой инженеры компании быстро и качественно рассчитают конфигурацию и комплектацию АЗС, необходимой клиенту.