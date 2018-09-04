Современная архитектура и дизайн помещений практически не знает границ благодаря инновационным технологиям и профессионализму специалистов.

Проектирование архитектуры и интерьера по новому предлагает мастерская Артёма Черникова. Увидеть будущее помещение, оформленное в соответствии с требованиями клиента, можно ещё до воплощения в реальность. Речь идёт VR проектировани и BIM модели проекта.

Используя ультрасовременный дизайн в области архитектурного проектирования потенциальный клиент может заглянуть в будущее с помощью виртуальной реальности. Технологии позволяют увидеть будущее дома на первоначальных этапах, внести соответствующие изменения и рассмотреть каждый элемент. Рассмотреть детали будущего проекта можно с помощью шлема виртуальной реальности. Этот вариант виртуализации поможет не только заказчику, но и строителям, которые будут работать над воплощением проекта в реальность.

Профессиональная мастерская дизайна интерьера и архитектуры обеспечивает работы на высочайшем уровне. Потенциальных клиентов ждет невероятный результат, который можно увидеть своими глазами ещё до начала ремонта или строительных работ. Такой уникальный подход гарантирует исключение любых ошибок на этапе разработки проекта и его реализации.

VR проектирование

Практика показывает, что большинство людей разочаровываются в ремонте и строительных работах после их завершения. Изучая будущий проект на физическом носителе информации, практически невозможно оценить перспективу. VR проектирование — это новый, современный и эффективный шаг в будущее. Потенциальный клиент одевает шлем виртуальной реальности и в деталях знакомиться с каждым элементом дизайна, архитектуры и т.д..То есть, заказчик визуально просматривает все объекты будущего сооружения.

Современный подход позволяет объективно оценить все преимущества и недостатки будущего проекта. С таким подходом можно разработать и внедрить планировку квартиры или частного дома, создать уникальный дизайн проект любой сложности, разработать проект экстерьера, кровли, дизайна двора и т.д..На завершающем этапе, когда потенциальный клиент одобряет все элементы будущего интерьера, вносится изменения и составляется план дальнейших работ.

Компания Артёма Черникова много лет работает в этом направлении и является лидером в направлении архитектурного и дизайнерского проектирования. Потенциальным клиентам предлагаются к готовые проекты и разработка индивидуальных решений. Детальную информацию можно получить на официальном сайте мастерской архитектуры, а также по телефону 7 950 020 60 56.