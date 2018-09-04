На любом строительном объекте для проведения квалифицированных и качественных работ не обойтись без маневренного и надежного манипулятора. Покупать строительную машину не всегда бывает целесообразно.

Более правильным решением будет аренда спецтехники. В зяв манипулятор в аренду вам не придется обслуживать его в процессе эксплуатации. Не придется тратить средства на его обслуживание и ремонт, не нужно будет содержать штат слесарей и других специалистов.

Для быстрой и корректной заявки на аренду манипулятора нужно Перейти на официальный сайт компании, предлагающей в аренду надежные и производительные манипуляторы.

Вся спецтехника находится в отличном состоянии. Манипуляторы позволят вам без труда справиться с подъемными, высотными, погрузочно-разгрузочными работами разного объема. В арсенале предприятия есть манипуляторы с грузоподъемностью крана от 2,5 до 8 тонн.

Обратиться в компанию стоит по нескольким веским причинам.

1. Компания располагает собственным парком маневренных манипуляторов.

2. Мы просим за аренду весьма разумные средства.

3. Наши специалисты выполняют работу квалифицировано и в срок.

4. Аренда манипулятора доступна как физическому, так и юридическому лицу.

5. Возможна оплата услуг аренды как наличным, так и безналичным расчетом.

Операторы манипуляторов от нашей компании являются настоящими профессионалами своего дела. Они имеют лицензию на управление специальным транспортным средством.

Расчет стоимости аренды манипулятора зависит от расстояния до объекта, расстояния от точки разгрузки до точки погрузки, веса груза.

Сделав предварительную заявку клиент быстро получит ответный звонок оператора компании. Определившись с нюансами заказа, консультант рассчитает стоимость услуги аренды.

Наши манипуляторы оперативно перевезут плиты, брусчатку, кирпичи, лес, пеноблоки или газоблоки, вагончики, бытовки, киоски. Клиент не будет тратить время и средства на поиск бригады грузчиков и транспортного средства для перевозки необходимого груза. Главным преимуществом работы с нами является то, что мы знаем — время деньги.

Поэтому гарантируем выполнение погрузки, перевозки и разгрузки грузов в минимальные сроки.

Важно. Законодательными нормами регламентирован максимальный габарит перевозимых на манипуляторе грузов. Он не должен превышать по ширине 2500 см, по высоте 3000. По высоте вместе с платформой манипулятора груз не должен превышать 4000 см.