Основные способы и особенности изготовления профильных труб

Профтрубы принадлежат к группе металлических изделий, которые имеют отличие в виде пустой формы и некруглого сечения. Они имеют широкую сферу применения, так как идеально подходят для оборудования прочных объектов с различными параметрами. Это могут быть ангары, тепличные комплексы, каркасные системы для жилых или коммерческих построек. Чтобы приобрести качественные профильные трубы, можно воспользоваться услугами сайта http://metall-ksm.ru/production/truba-profilnaya/. Компания «Комплект Стройматериалы», Москва располагает большим ассортиментов продукции, среди которой каждому потребителю несложно выбрать нужные виды труб.

Процедура изготовления профильных труб предполагает использование специальных вальцовочных станов. Такой инструмент обеспечивает оптимальные условия для формовки будущей продукции. Обычные заготовки с круглым сечением обрабатываются на этом оборудовании до получения необходимого вида. Для готового профильного проката устанавливаются соответствующие требования. Изготовленные на вальцовочном стане трубы используются только в конструкциях, которые не имеют серьезных технических характеристик. Продукция такого вида активно применяется в мебельной промышлености, для изготовления уличных стендов или для создания декоративных элементов.

Существует несколько методов изготовления профильной трубной продукции:

технология горячего катания;

холоднокатаный способ;

применение сварки;

производство бесшовных изделий.

Создание особо прочных профильных труб происходит по производственному циклу, предполагающему много этапов. Изначально происходит обработка штрипса – металлических листов определенного сорта, для изготовления которых используется углеродистая сталь или материал низколегированных сортов. В компании-производители штрипс поставляется в виде рулонов, которые отличаются толщиной. В процессе обработки стального листа осуществляется его порезка на полосы с нужной шириной. Для этого существуют специальные станки, позволяющие устанавливать минимальную толщину изделий около 5 см.

Полученные полосы накручиваются на барабан и в таком виде передаются на формовочный стан. Заготовка с круглой формой проходит проверку на герметичность и обработку теплом. Края профтрубы свариваются с помощью высокочастотных аппаратов, охлаждаются и упаковываются. В таком виде они поставляются заказчикам.