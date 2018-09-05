Лепнина из полиуретана в компании Перфект

Компания ООО «Перфект»: лучший поставщик лепнины из полиуретана в России

Современный рынок строительных отделочных материалов представлен большим количеством брендов и поставщиков. В этой статье предлагается знакомство с одной из российских компаний, специализирующихся на декоративной лепнине. Речь идет об оптово-розничном поставщике Perfect, осуществляющем свою деятельность на территории Российской Федерации с 2005 года. Здесь вы найдете общую информацию о деятельности компании, а также узнаете об ассортименте, представленном в ее каталоге.

Знакомство с крупнейшим поставщиком декоративной лепнины

Московский поставщик Перфект начал свою официальную деятельность около двадцати лет назад. Компания была основана, как официальный представитель крупного китайского производителя полиуретановой лепнины «Perfect Chemical Industry Co». В первые годы деятельности такое представительство было ограничено только столицей и Московской областью. Однако позднее благодаря успешному расширению клиентской базы, руководству удалось выйти на всероссийский рынок.

Сегодня компания является официальным представителем китайского бренда на всей территории РФ. Кроме того, интернет-магазин Perfect успешно реализует продукцию таких известных производителей, как Orac, NMC, Ultrawood, FabelloDecor и ряда других отечественных и зарубежных компаний. Здесь предлагаются следующие выгодные условия для всех оптовых и розничных клиентов:

возможность бесплатной доставки любого количества товара на сумму от 5000 рублей;

индивидуальные скидки для постоянных и крупно-оптовых заказчиков;

договорная основа и полный документооборот для юридических лиц;

консультирование по вопросам выбора лепнины и реализации товара в розничных магазинах;

предоставление клиентам промо-материала и торгового оборудования.

Таким образом, сегодня столичный поставщик лепного декора является не просто продавцом. Здесь предлагается целый комплекс услуг, направленных на развитие бизнеса в торговой, строительной и дизайнерской сферах.

Ассортимент интернет-магазина Perfect

Одним из ключевых достоинств, характеризующих московскую компанию, является выбор товара. Каталог, размещенный в интернет-магазине Перфект, предлагает покупателям самый широкий выбор товара. Для удобства поиска подходящих позиций все элементы декоративной лепнины распределены на категории по различным признакам. Кроме того, каждый покупатель может воспользоваться помощью опытных консультантов, позвонив на бесплатному телефонному номеру службы поддержки. Все заказчики, отдавшие свое предпочтение такому поставщику, как компания ООО «Перфект», получают возможность выбора товара по следующим критериям:

вид лепного декора, где представлены плинтусы, молдинги, розетки, орнаменты и другие позиции;

коллекция продукции с выбором более десятка популярных брендов декоративной лепнины;

материал, позволяющий подобрать изделия из полиуретана, дюрополимера, ЛДФ, пенополистирола и другого сырья;

размеры, включающие такие параметры как длина, ширина, толщина и диаметр.

Кроме того, специальные фильтры позволяют подобрать подходящий для заказчика ценовой диапазон для всех позиций. Таким образом, данная компания-поставщик — оптимальное решение для покупки лепнины оптом или в розницу.