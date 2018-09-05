Дробилки пластмасс

Пластик давно стал использоваться в самых разных сферах, от производства бутылок, до машиностроения. Благодаря исключительным свойствам полимеров получаемая из них продукция обладает важными качествами – лёгкостью, прочностью, устойчивостью к агрессивным веществам и многими другими. Но из-за широкого применения пластик ста проблемой, его нельзя выкинуть – он практически не разлагается. Поэтому его утилизируют по-другому.

Полимерные отходы, которые остаются после использования той или иной продукции, всевозможные бутылки, плёнка, упаковка, пластиковые детали и прочие перерабатываются на вторичное сырьё, чтобы потом использовать его в производстве тех же бутылок, плёнки, пластмассовой посуды и других полезных вещей. Некоторые особенности производства требуют, чтобы полимеры были измельчены до фракции определённого размера, поэтому весь полимерный утиль измельчают в дробилках.

Полимер представляет достаточно пластичную массу, поэтому здесь нельзя использовать дробление ударными нагрузками. Поэтому для измельчения полимерных отходов их разрезают различными способами. Для предварительного измельчения крупногабаритных предметов используются дробилки с дисковыми пилами, которые разрезают их на более мелкие части. После чего они измельчаются в роторных дробилках или в измельчителях других конструкций.

Подавляющее большинство дробилок пластмасс работает по роторному принципу. Это самый простой, экономичный, надёжный и быстрый способ измельчения.

Устройство роторной дробилки очень простое. Основа всего устройства – ротор, на котором размещены ножи для измельчения пластика. Ответные ножи крепятся на самом корпусе, и при вращении ротора попадающий между ними пластик режется на части. В верхней части роторной дробилки находится воронка для загрузки сырья. В нижней части располагается сито, которое разделяет получаемый гранулят на фракции, поэтому в результате дробления получаются гранулы примерно одинакового размера, что позволяет использовать вторичное сырье в производстве. Дробилка приводится в действие электродвигателем при помощи ремней. Дробилки различают по мощности – чем больше мощность, тем больший объём может переработать дробилка за единицу времени.

Использование дробилки позволяет получить гранулят, который затем переплавляется, и из полученной массы изготавливаются новые очень полезные и долговечные вещи.