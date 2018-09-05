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05 Сентябрь, 2018


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Керамзитобетонные блоки

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в: Новости компаний
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Строительные технологии не стоят на месте, постоянно внедряются новые техники изготовления строительных материалов. Благодаря их развитию появились строительные материалы, чьи характеристики позволяют заменить ними такие классические стройматериалы, как кирпич или бетон.q

В строительстве стали часто использовать композиционные строительные материалы, когда в одном материале объединяются полезные свойства нескольких. Так был получен и керамзитобетон. Он представляет собой композит из бетона, который является связующим веществом, и керамзита, выполняющего роль заполнителя. При этом керамзитобетон получает хороший набор свойств, взятых от обоих материалов.

Прочность. Керамзитобетон обладает прочностью, более чем достаточной для строительства одно- двухэтажных домов. Его прочностные характеристики ниже, чем у бетона, но их хватает, чтобы обеспечить дому прочность.

Вес — керамзитобетонные блоки вполовину легче, чем блоки бетонные. Это позволяет существенно облегчить вес строения и сэкономить на строительстве фундамента, который будет теперь удерживать гораздо меньшую нагрузку.

Одной из самых важных характеристик дома является теплопроводность материала, из которого выполнены стены. Если теплопроводность больная, то в холодное время года стены будут быстро остывать и охлаждать помещения, а в теплое – нагреваться и создавать эффект парилки. Керамзитобетонные блоки благодаря наличию пористого керамзита, позволяют снизить теплопроводность на 75%. Пористая структура отлично удерживает зимой холод, а летом зной.

Керамзитобетон обладает низким влагопоглощением, поэтому он не боится перепадов температуры зимой, сохраняя сою целостность.

Высокая паропроницаемость позволит поддерживать в доме микроклимат с определённой влажностью.

Керамзитобетонные блоки имеют размер гораздо больший, чем размер стандартного кирпича. При этом они весят не так уж и много, что позволяет вести строительство быстрее в несколько раз.

Этот строительный материал гораздо дешевле бетона и тем более кирпича. Это позволит сэкономить немалую сумму на строительстве.

Использование такого строительного материала позволяет получить немало выгод. Благодаря ему можно удешевить строительство, получив дом с характеристиками, ничем не уступающими домам из классических строительных материалов – бетона и кирпича.

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