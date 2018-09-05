Пиломатериалы

Лучшие стройки Нижнего Новгорода и Нижегородской области знают о пиломатериале, который предоставляет к продаже компания «Лесинвест». Оптимальное соотношение качества продукции и его цены делает компанию лидером среди конкурирующих поставщиков леса.

Используя в строительстве и отделке помещений натуральную древесину, клиент получает следующие преимущества.

1. Высокое качество предоставляемой древесины. При пополнении складов компании идет тщательный отбор сырья, контролируемый опытными специалистами компании.

2. пиломатериал экологически чист. Он проверяется на уровень радиоактивности. Замеры ведутся с помощью высокочувствительного оборудования.

3. Древесный материал имеет совершенный эстетический вид. К продаже доступен только пиломатериал стропроцентного качества.

4. Высокая прочность пиломатериала позволяет возводить долговечные конструкции.

Никаких прессовок. Весь пиломатериал добывается распилом целых бревен. Распил осуществляется вдоль волокон.

Для разных целей, на разных этапах строительства и отделочных работ в помещениях применяется пиломатериал разного качества. К продаже доступны: пиломатериал влажный и сухой, строганные сухие изделия, бессучковые изделия, плитные материалы и фанера, вагонка, доска, имитирующая брус, имитация сруба, шпунтованная половая доска, доска обрезная.

Для безопасности и долговечности деревянных конструкций применяется их специальная обработка. Для обработки древесины в магазине имеются все необходимые средства. Это утеплители, средства для изоляции древесины от пара и воды, краски и составы для огнезащиты, антисептики и биозащитные средства, декоративные покрытия древесины.

Компания «Лесинвест» отпускает пиломатериал розничным и оптовым покупателям. Преимуществами работы с компанией являются.

1. Применение гибкой системы скидок и спецпредложений для постоянных клиентов и покупателей крупных партий товара.

2. Возможность отсроченного платежа.

3. Клиенты обслуживаются оперативно и корректно.

4. Дополнительная распиловка материала. Материал длиной в 6 м можно распилить на более короткие части.

5. Наличие срочной и бесплатной доставки товара на объект покупателя.

6. Возможность оплаты товара на объекте покупателя после доставки.

На сайте компании размещена коллекция статей о работе с древесиной и полезными советами. Мы знаем о пиломатериале все, и готовы делиться полезной информацией с клиентами.

По всем возникшим вопросам можно обратиться к квалифицированным сотрудникам компании посредством электронной почты или указанных на сайте телефонных номеров.