Объявлен еще 41 номинант Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2018»

В ходе третьего этапа Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» Организационный комитет и Экспертный совет премии информируют о результатах рассмотрения заявок. По итогам квалификационного отбора номинантами стал 41 импортозамещающий продукт 32 компаний и организаций в 17 номинациях. Все номинанты поборются за звания лауреатов и главные призы в номинациях премии.

Всего в рамках третьего этапа на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2018», как уточняют в Оргкомитете премии, подано 78 заявок из 27 регионов Российской Федерации. Список номинантов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nomenees2018

Экспертный совет премии продолжает обрабатывать поступающие заявки.

В номинации «Приоритет-IT» в числе номинантов ООО «Группа Компаний ИНФОПРО» с системой «Инфопро: Планирование режимов», компания ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН» и ее продукты ИСКО «Ареопад» и «Защищённая Мобильность: Mobile CriptoBox», а также фирма ООО «Р-Вижн» и ее платформа R-Vision Incident Response Platform. Помимо них поборются за победу в номинации московская компания ООО «Пайнап» с программным решением SurfSecure и ООО «Цифровые технологии» из Марий Эл с системой «КриптоАРМ ГОСТ».

Также 6 новичков в номинации «Приоритет-АГРО». Это ООО «Гарант» и его комплексные минеральные удобрения FLOVITAL, ТД «Мир суши» с российским васаби ASA Professional, ржаная сеяная мука от ОАО «Ленинградского комбината хлебопродуктов» и ООО «Жуковское молоко», где делают мягкие сыры с белой и голубой плесенью. Еще два агро-номинанта – ОАО «Сыродел» и АО «Тульский молочный комбинат». Они представили на конкурс сыр «Золото Ставрополья с пажитником» и тульские твердые и полутвердые сыры.

Четыре новых номинанта в номинации «Приоритет-ОБОРОНПРОМ». Ими стали АО «Московский Вертолётный Завод им. М.Л.Миля» за разработку пылезащитных устройств мультициклонного типа, АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» и прибор ДИСС-450, АО «Энергия» и специализированные Li-ion аккумуляторные батареи, а также Баллистические вычислители для снайперского оружия от компании S2 BallistiX.

Столько же – четверо – новичков в номинации «Приоритет-ФАРМА». Четыре компании – четыре препарата. АО «НПО «Микроген» и «Релатокс®», питерский ЗАО «БИОКАД» и препараты на основе моноклональных антител, ООО «ГЕРОФАРМ» и генно-инженерные инсулины, Научно-производственный филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения РФ и «Оксалиплатин-РОНЦ®».

В родственной «Фарме» номинации «Приоритет-МЕД» участниками борьбы за победу стали три новичка. Это компания ООО «ПЛАЗМА-ФТК» из Зеленограда с фибринтромбиновым медицинским клеем «Криофит», московская фирма ООО «ПРОП МП «Ортез» с ортезом для гидрореабилитации детей, и подмосковная фирма АО «Диакон-ДС» с диагностическими реагентами для in-vitro диагностики.

В номинации «Приоритет-ТЭК» новых номинантов трое. Среди них ООО «ЭНЕРГОНИКА» и ее энергосервисы, которые также пробились в номинацию «Приоритет-УСЛУГИ», ОАО «Славнефть-ЯНОС» с блоками установки гидрокрекинга по производству базовых масел III группы, ООО «ГридПоинт Дайнамикс» и ее сейсмокомплекс Geoplat.

Также трое новых номинантов в «Приоритет-МЕТАЛЛУРГИИ». АО «Металлургический завод «Электросталь» представил в номинацию целую линейку заготовок, включая штампованные диски, валы и раскатные кольца из легированных и жаропрочных сплавов, челябинское ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — разработку SteelArt, а компания ООО «РУСИНОКС» — типоразмеры труб.

В номинации «Приоритет-ТРАНСПОРТ» новых компаний-номинантов тоже три. Подмосковное ОАО «Демиховский машиностроительный завод» выставило на конкурс свой новый Электропоезд ЭП3Д, ОАО «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ» — электромагнитные четырехполюсные контакторы, а уже упоминавшееся АО «Энергия» — электрохимические конденсаторные модули.

Два номинанта в номинации «Приоритет-ПЕРСПЕКТИВА». В этом году АО «Энергия» участвует и в этой номинации премии: на победу представлен элемент электрохимический системы литий/диоксид марганца с органическим электролитом. И ещё участником стал ООО «ГридПоинт Дайнамикс», выставивший свой сейсмокомплекс Geoplat и в эту номинацию.

В номинации «Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ» новыми номинантами стали сразу два изделия Научно-производственного объединение «СОМЭКС» — одноименные грохоты и сгустители.

И, наконец, в номинации «Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ» номинантом стал Акселерометр АТ1105, созданный на ПАО «Арзамасское НПП «ТЕМП-АВИА».

А в номинации «Приоритет-ЭЛЕКТРОНИКА» номинантами стали АО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», который разработал и уже внедрил прибор Б107 и магнетроны непрерывного действия ЗАО «НПП «Магратеп». Номинацию «Приоритет-ИННОВАЦИЯ» пополнил сейсмокомплекс Geoplat, поданный компанией ООО «ГридПоинт Дайнамикс» и в эту номинацию.

Оргкомитет премии подчеркивает, что прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» продолжается! В связи с переносом Церемонии награждения лауреатов и номинантов на ноябрь – приём заявок будет продлен до 15 октября 2018 года. Напомним, что ранее Церемония награждения была запланирована на 11 сентября, в рамках выставки «Импортозамещение» в МВЦ «Крокус Экспо».

Участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2018» могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии «ПРИОРИТЕТ-2018» достаточно Заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate.